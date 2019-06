A legjobban támogatott akadémia 20 percet kapott a 2 nagy győzelemből

A hazai futballakadémiai rendszer sikerességéről még nagyon sokáig fognak vitatkozni, Orbán Viktor miniszterelnök mindig is a földrész tíz legjobbja között fogja látni a sajátját. Miközben az átvilágításért felelős Double Pass nem osztotta ezt a nézetet.

Objektív adat sohasem lesz, de talán a válogatott két legutóbbi nagy győzelmét érdemes megnézni, hiszen a válogatott képviseli mégiscsak a legkomolyabb minőséget. És az összes akadémiának a magyar válogatottért kell dolgoznia.

A már 8-9 éve államilag is agyontámogatott akadémiákról már volt elég idő, hogy kikerüljenek a jobbnál jobb játékosok. Az MTK már 2003-ban beiskolázta az első évfolyamát, de három év múlva követte a Felcsút is.

Íme a horvátok és a Wales elleni kezdőcsapatok:

Gulácsi – Lovrencsics, Baráth, Orbán, Kádár – Pátkai, Nagy Ádám – Nagy Dominik, Szoboszlai, Dzsudzsák – Szalai. Cserék: Varga, Kalmár, Bese

Gulácsi – Lovrencsics, Baráth, Orbán, Korhut – Pátkai, Nagy Ádám – Holender, Szoboszlai, Dzsudzsák – Szalai. Cserék: Varga, Kleinheisler, Bese

És akkor most nézzük végig, milyen nevelőmunkát végeztek az egyes klubok, vagy akadémiák, honnan jöttek a játékosok.

Akik az MTK-ból érkeztek: Gulácsi Péter, Pátkai Máté (Varga Roland - csak csereként jutott szóhoz)

Honvéd: Baráth Botond, Holender Filip

DVSC (nem akadémia): Dzsudzsák Balázs, Korhut Mihály

Pécs (nem akadémia): Nagy Dominik

Külföld: Willi Orbán, Szalai Ádám (Stuttgart, előtte Újpest és Kispest), Szoboszlai Dominik (Salzburg, előtte Főnix), Kádár Tamás (Newcastle előtt ZTE)

Nagy Ádámot nehéz besorolni, de tény: a Fradinál kapott egy nagy lökést, igaz akkor már 19 éves volt. Lovrencsics még csak korosztályos válogatott sem volt, nemhogy akadémista, az ő képességeit Lengyelországban előbb vették észre - csatárnak indult, de most jobb hátvéd -, és Nagy Mihály menedzser egyengette az útját.

Nagy kiszúrta amúgy Kleinheisler tehetségét is, ő vitte el a Werderhez, majd később a Darmstadtot is ő intézte neki. Most Eszéken futballozik.

Lehet, hogy a véletlen műve, de ha a kezdőket nézzük, a felsorolásból hiányzik a Felcsút. A Freiburgban futballozó Sallai Roland persze majd visszakerülhet, de akár Kleinheisler is állandósíthatja majd a helyét később. Ebből a két meccsből azonban 20 perc híján kimaradtak. Kleinheisler a 70. percben ment be Dzsudzsák helyére.

Előfordulhat, hogy nincs semmilyen összefüggés, de Andorrában 3 felcsúti volt a kezdőben.