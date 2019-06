A Real csodagyereke a Leverkusennél köthet ki

2021-ig a Real Madrid játékosa a norvég Martin Ödegaard, akit még akkor igazoltak le a spanyolok, amikor messze Európa legnagyobb tehetségének ígérkezett a játékos.

Ödegaard még most is csak 20 éves, az előző szezonokat Hollandiában töltötte, és most úgy tűnik, hogy a Leverkusen lesz a következő állomása.

A német lap, a Bild meg is kérdezte, hogy az információi helyesek-e, és a Leverkusen sportigazgatója azt felelte, érdekes számukra a játékos.

Ödegaard már 18-szoros válogatott, a Leverkusen pedig nagy hajrával elérte a BL-t, ezért akár a legmagasabb szinten is fejlődhetne.

A Real és a Leverkusen jó a kapcsolat, Dani Carvajal is a németekhez került a B csapattól, mielőtt BL-t nyert volna a spanyolokkal.