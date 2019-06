Bundaügye miatt távozik Kisvárdáról a házi gólkirály

1 millió fölött kaszálhattak egy-egy meccsel. Egyikük most is folyamatosan játszik az NB I.-ben.

Révész Attila sportigazgató a kisvárdai klub hivatalos honlapjának nyilatkozott az átigazolási időszak eddigi eseményeiről. Tájékoztatásából kiderült, hogy a klubnak nem sikerült megállapodnia lejáró szerződésű gólkirályával, az NB I. legutóbbi kiírását 9 góllal záró Horváth Zoltánnal.

„A lejáró szerződésű játékosaink közül egyedüliként sajnálatos módon házi gólkirályunkkal, Horváth Zoltánnal nem tudtunk megállapodni.

Vele a tárgyalások az ismert okok miatt húzódtak el eddig, vagyis azért, mert nála fennáll annak a reális esélye, hogy belátható időn belül három évre jogerősen eltiltják futballpályafutása hivatásszerű gyakorlásától,

amelynek megtörténte esetén az eltiltás azonnal hatályba léphet, és felelősen gondolkodva nem tehetjük meg, hogy ezt a kockázatot vállaljuk, és a klubot akár már októbertől vagy novembertől nehéz helyzetbe hozzuk.

Ennek ellenére egy tisztességes megállapodásra törekedtünk vele, de ez nem vezetett eredményre

– magyarázta a csapata bajnoki góljainak negyedét szerző csatár távozásának ügyét a szakember, hozzátéve, hogy egyáltalán nem neheztel a játékosra.

"Megértjük a játékos érvelését is, hiszen ebben a helyzetben számára csak egy külföldi szerződés lehet előnyös, azt ő is tudja, és el is mondtuk neki, hogy felelősen gondolkodó klubvezető Magyarországon aligha köt vele szerződést ebben a helyzetben” – vázolta a megoldhatatlannak bizonyuló problémát Révész.

Az ügy megértéséhez tudni kell, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság a fogadási csalások ügyében eljárva első fokon bűnösnek találta H. Zoltánt, a Kisvárda Master Good labdarúgóját, és ezért egyéves felfüggesztett szabadságvesztéssel büntette, illetve három évre eltiltotta a sporttevékenységektől. A játékos fellebbezése miatt az ítélet nem emelkedett jogerőre, így a Várda gólfelelőse végigfutballozhatta az előző szezont.

Horváth a bíróság döntésére vonatkozó kérdésre annak idején azt mondta a klub honlapjának adott interjújában, hogy

erről nem szeretnék beszélni, amíg nem jogerős az ítélet, csakis a kisvárdai feladataimra koncentrálok. A bajnokság végén bennmaradást szeretnék ünnepelni.

A csatár elvesztését leszámítva Révésznek csak jó híre volt a Kisvárda szurkolóinak. Legfőként az, hogy sikerült egybentartani a tavaszra nagyon összeálló csapatot. Vagyis az érvényes szerződéssel bírók mind maradnak, a lejárt szerződésűekkel – Ilics, Protics, Kravcsenkó és Cukalasz – pedig már szóban megállapodtak a folytatásról.

"Új játékosként érkezik hozzánk Csákvárról Baranyai Ádám és néhány magyar futballistával is tárgyalásban állunk még” – mondta a lehetséges erősítések kapcsán a sportigazgató.