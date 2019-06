Óriási szólógóllal küldték padlóra Koreát az U20-as vb-döntőben

Haaland akár egy meccsel is gólkirály lehet. A 18 éves csatár Szoboszlai csapattársa.

Az U20-as futball-világbajnokságok története során először Ukrajna lett aranyérmes. A döntőben 3-1-re győzte le Dél-Koreát.

Az ukránok elég gyorsan hátrányba kerültek, a meccs legelején videóbírózás után kapott egy 11-est Dél-Korea, amit be is lőtt. A büntetőt egy 16-oson letaposott láb miatt ítélték meg.

Ukrajna fél óra múlva tudott egyenlíteni Vladiszlav Supriaga góljával.

A második félidő 1-1-ről indult, majd az 52. percben ismét Supriaga talált be, az ukránok ezután átvették az irányítást, de még a koreaiaknak is volt pár veszélyes helyzetük. Az egyiknél Lunin kapus épphogy csak a felső lécre tudta tolni a lövést, és szerencséjére a kipattanóról is lemaradt egy koreai.

Korea ment előre, de aztán a 89. percben Csitaisvili elvette tőlük a hosszabbítás reményét is. A támadó saját térfelének közepén szerzett labdát, óriási sprinttel, pár húzással és testcsellel jutott el a kapuig. Fel sem nézve lőtt a bal alsó sarokba a bal oldalról.

Ukrajna veretlenül nyerte meg a világbajnokságot, hat győzelme mellett egy döntetlenje volt. A harmadik hely Ecuadoré lett.

Eredmények:

U20-as vb, döntő:

Ukrajna-Koreai Köztársaság 3-1 (1-1)



pénteken játszották:

a 3. helyért

Ecuador-Olaszország 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)