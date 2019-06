Három gólt kapott, mégis ünneplik a női futball-vb csodakapusát

Vb-rekordot döntöttek, Alex Morgan vb-csúcsot állított be a női futball-világbajnokságon.

A női futball-világbajnokságon az Egyesült Államok 3-0-ra verte Chilét, de a meccs emberét nem a győztes csapatban kell keresni, Christiane Endler kapusbravúrjaival lett a közösségi média sztárja, és a FIFA is őt látta a mérkőzés legjobbjának.

Az USA az előző meccsén 13-0-val söpörte el Thaiföld válogatottját, és most is volt esélye legalább egy tucat gólra, csak éppen Endler állt a kapuban, aki lehetetlen helyzetekben is védeni tudott.

Már a harmadik percben bravúrt kellett bemutatni, öngóltól mentette meg csapatát, majd Carli Lloyd kísérletét is kivédte rögtön ezután.

Az első félidőben három gólt kapott a nem túl hatékony védelem miatt, de a második félidőben már ez sem számított, Endler hihetetlen reflexekkel mindenhová odaért, több amerikai ziccert megfogott.

Az USA győzelmével már továbbjutott a csoportból, ahogy a szintén két győzelemmel álló svédek is.

Az amerikai válogatottban Carli Lloyd állított fel rekordot, sorozatban hatodik világbajnokságán szerzett gólt.

Női labdarúgó-vb, F csoport, 2. forduló:

F csoport:

Egyesült Államok-Chile 3-0 (3-0)

Svédország-Thaiföld 5-1 (3-0)

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Egyesült Államok 6 pont (16-0), 2. (és továbbjutott) Svédország 6 (7-1), 3. Chile 0 (0-5), 4. Thaiföld 0 (1-18)