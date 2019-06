Horrorsérülést szenvedett az osztrák focista, a bíró először le se fújta

A június 16-án kezdődött u21-es Európa-bajnokságon máris itt az első horrorsérülés. A B csoport első meccsén Ausztria 2-0-ra legyőzte a szerb válogatottat, de nem lehet felhőtlen az osztrákok öröme, ugyanis komoly sérülés történt.

A vezető gólt az osztrák futball legnagyobb tehetségének tartott Hannes Wolf szerezte a 37. percben, igaz csak az üres kapuba kellett juttatnia a labdát Sascha Horvath kapufája után.

A 73. percben azonban jött az a szabálytalanság, amelyet nézni is rossz: Wolf egy előrevágott labdával indul volna mega szerb kapu felé, amikor Vukasin Jovanovic hátulról lerúgta. A svéd játékvezető, Andreas Ekberg elsőre úgy ítélte meg, hogy az eset nem volt szabálytalan, és tovább engedte a játékot annak ellenére is, hogy Wolf a fájdalamotól ordítva a földön maradt.

A következő játékmegszakításnál Ekberg a videóasszisztens segítségével visszanézte az esetet, és láthatta, ahogy Jovanovic rúgása után Wolf bokája súlyosan eltört. A Girondins Bordeaux szerb védőjét, azonnal kiálította.

A brutális belépő után megítélt szabadrúgást Horvath azonnal gólra váltotta, amivel Ausztria bebiztosította a győzelmét. Wolf sérülése nem csak az osztrák válogatottnak, hanem az RB Leipzignek is óriási csapás, mivel a fiatal tehetség most igazolt az RB Salzburgtól a Lipcséhez, papíron 12 millió euróért. A lipcsei bemutatkozásá ezek után várhatóan több hónapot is késni fog. A 19 éves támadó középpályás alapember volt a Salzburgnál, az elmúlt idényben 40 meccsen 11 gólt, és 12 gólpasszt szerzett.

Az U21-es Európa-bajnokságon először résztvevő Ausztria következő ellenfele a dán válogatott lesz. Az idei, Olaszországban és San Marinoban rendezett torna azért is kiemelt fontosságú, mert az elődöntőbe jutó válogatottak kvalifikálják magukat a jövő évi, tokiói nyári olimpiára.