120 millió euróért az Atléticóé a legnagyobb futballtehetség, João Félix

Spanyol sajtóhírek szerint óriási átigazolási klubrekordot dönt az Atlético Madrid, ami a Marca szerint 120 millió eurót fizet majd a Benficának a 19 éves portugál támadóért, João Félixért, aki a klub történetének legdrágább játékosa lesz. Az Atleti eddigi rekordere a szélső Thomas Lemar volt, akiért 2018 nyarán 72 millió eurót adtak a Monacónak.

João Félix az egyik legkeresettebb tehetség Európában, lényegében minden európai topcsapat figyelte. A 19 éves játékos a legutóbbi szezonban került be a Benfica kezdőcsapatába, és egyből meghatározó játékos lett, 43 meccsen 20 szerzett góllal zárta a szezont, az idény végén bajnok is lett a Benficával, 2019-ben pedig már a portugál válogatottban is bemutatkozott, a Nemzetek Ligáját megnyerő csapatnak is tagja volt.

Félix minden bizonnyal a távozó Antoine Griezmann helyére érkezik majd. A világbajnok francia csatár kivásárlási ára július 1-jén 200 millió euróról 120 millió euróra csökken, szinte biztosan eddig vár a transzferrel, új csapata pedig a Barcelona lehet.

(Index/MTI)