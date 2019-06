Őrizetbe vették Michel Platini korábbi UEFA-elnököt

Cikkünk folyamatosan frissül.

Francia értesülések szerint a helyi rendőrség kedden őrizetbe vette az UEFA korábbi elnökét, Michel Platinit, akit a 2022-es világbajnokság rendezése körüli ügyek miatt korrupcióval vádolnak. Platini őrizetbe vételét egy, a francia igazságszolgáltatásban dolgozó, névtelenséget kérő forrás is megerősítette az AP hírügynökségnek. Platinit az igazságügyi rendészet korrupcióellenes hivatalába vitték kihallgatásra.

A L'Equipe a Mediapart információi alapján azt írja, hogy Platinit a 2022-es vb Katarnak ítélése kapcsán vették őrizetbe. A lap úgy tudja, hogy Nicolas Sarkozy francia elnök korábbi kabinetfőnökét, egyben a korábbi belügyminiszter Claude Guéant-t gyanúsítottként hallgatták ki az ügyben, de őt még nem vették őrizetbe. Guéant közvetítőként járt el Katar és a francia kormány között.

Platinit tanúként idézték be a hatóságok, majd amikor ügyvédjével, William Bourdonnal megjelent, őrizetbe is vették. A L'Equipe úgy tudja, hogy Platinit már korábban is kihallgatták az ellene indított, megvesztegetés és korrupció gyanújában indított nyomozás során.

A francia sportvezető 2015-ben azt nyilatkozta az AP-nek, hogy bár Sarkozy sosem kérte, hogy szavazzon Katarra a 2022-es rendezés kapcsán, ő magától is tudta, hogy mivel tenné a legjobbat. Ezzel feltételezhetően arra utalt akkor, hogy a katari vb-pályázat előkészítése során tárgyalhatták le a katari szerepvállalást a francia futballéletben. A később sikeres pályázás után Katar a Qatar Sports Investments szervezeten keresztül megvásárolta a Paris Saint-Germain futballklubot, Platini fia pedig később egy katari központú sportszergyártónál lett ügyvezető, ám Platini szerint a dolgok között soha semmilyen összefüggés nem volt.

Katar 2010 decemberében kapta meg a 2022-es világbajnokság rendezési jogát. A szavazás később óriási botrányt eredményezett, a pályáztatás szinte minden részéről kiderült, hogy korrupciógyanús, Katar mégis megrendezheti a tornát.

A 63 éves Michel Platinit, aki 2007 és 2015 között vezette az UEFA-t, Sepp Blatter FIFA-elnök korrupciós ügye sodorta el. Bár Blatter bukása előtt távozott az UEFA éléről, és a FIFA elnöki posztjára is bejelentkezett, később jelezte, mégsem indul a nemzetközi szövetség vezetéséért. A FIFA korrupciós botrányában való érintettsége miatt 2015-ben előbb nyolc évre tiltották el a futballügyektől, amiért elfogadott 2 millió svájci frankot Blattertől, ezt a tiltást viszont később négy évre csökkentették, októberben le is járt volna.