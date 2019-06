Platini gyanúsítása a kezdet, ez a katari vb elkaszálásáról szólhat

Michel Platinit, a futball Niki Laudáját váratlanul őrizetbe vették a héten, pedig három és fél éve egy szalmaszálat nem tett keresztbe a labdarúgásban. Platinit egy nap múlva elengedték, és azt mondta, a világesemények odaítélésének körülményeiről is faggatták. Terjed a pletyka, hogy egyre többen keresnek megfelelő ürügyet, hogy elvegyék Katartól a 2022-es foci vb-t. A 60 éves koráig érinthetetlen Platini őrizetbe vételének háttérben egy óriási futballbalhé kezd kibontakozni?

Michel Platini felépítette a tökéletes futballkarriert. A pályán mindent elért, amit játékos elérhet: 1984-ben hazája, Franciaország első nagy futballsikerének vezére volt, amikor hazai pályán megnyerték az Európa-bajnokságot. Platini lett a gólkirály 9 találattal, csúcsát azóta sem döntötték meg. (Pedig akkor még csak 8 csapat indult a tornán, 2016-ban már 24.)

A nyolcvanas évek közepének legjobb európai futballistájaként zsinórban háromszor kapta meg az Aranylabdát 83-85 között. A Juventusszal kétszer nyert olasz bajnokságot, illetve 1985-ben a BEK-et, a mai Bajnokok Ligája elődjét. 1986-ban a világbajnokságról harmadik hellyel tért haza a franciákkal.

32 évesen vonult vissza, egy év múlva, mindössze

33 évesen már kinevezték francia szövetségi kapitánynak

- ma is ritka fiatal edző lenne, akkoriban meg végképp fiatalnak számított. Jól mutatja, nagyjából azt csinált a francia futballban, amit akart.

A 90-es vb-re viszont nem jutott ki a válogatottal. Természetesen megkapta az esélyt a javításra, 92-ben kimentek az Eb-re, de simán kiestek a csoportból. Platini karrierje először torpant meg, gyorsan rá is jött, a kispad nem az ő műfaja, felállt, és inkább futballszervezésbe kezdett.

Úton Európa tetejére

Franciaország megkapta az 1998-as világbajnokságot, Platini vezette a szervezőbizottságot, a szinte tökéletes tornát pedig a franciák nyerték meg. Pályán kívül is csúcsra ért a volt világklasszis, legalábbis hazájában, és kezdett az UEFA, az európai futballszövetség felé kacsingatni. Itt azért kicsit lassabban haladt, de 2007 elején legyőzte Lennart Johanssont az elnökválasztáson, aki előtte 16 éven át megingathatatlanul birtokolta a posztot. Platini az UEFA elnöke lett, 51 évesen.

Kétségtelenül a 20. század egyik legnagyobb európai futballhősévé vált az évek során, nevét csak a pár hete elhunyt Niki Laudáéval lehet összehasonlítani. A közvélekedésben nagyjából ugyanott szerepelnek, ha

az utca embere versenyautóra gondol, Lauda, ha futballra, Platini.

Közel 10 éven át az UEFA-nál is tökéletesen ment neki minden, kitalálta a társrendezést, 2008-ban remek Eb-t szerveztek Ausztriában és Svájcban, majd négy év múlva Lengyelországban és Ukrajnában. Utóbbinál azért megrezdült a léc Platininél, Ukrajnában végig gondok voltak az építkezésekkel, a sajtó folyamatosan azt pedzegette, hogy elveszik tőlük a rendezést. Platini kitartott mellettük, és végül minden épp el is készült, a torna siker lett.

A hirtelen bukás

2015 elején aztán kipattant a FIFA-balhé. Kiderült, hogy Sepp Blatter FIFA-elnök és alelnökei meg a szövetség rengeteg tagja szavazataikkal kereskedtek, így kaphatta meg a 2022-es futball-világbajnokság rendezési jogát Katar (és a 2018-asét Oroszország). Platini ugyanakkor még ezt is jól lovagolta meg, Blatter lelépése után jelezte, elindul a FIFA elnöki posztjáért.

Aztán 2015 nyarán beütött a krach: a FIFA-t és a Blattert vizsgáló ügyészek - állítólag egy soha meg nem nevezett belső informátor fülesére - rábukkantak, hogy Blatter 2 millió dollárnyi, indokolatlan térítést utalt át Platininek.

Platinit ügyészek hallgatták ki - úgy, mint tanút, majd mint lehetséges gyanúsítottat -, aztán Blatterrel együtt a FIFA etikai bizottsága vizsgálat alá helyezte, eljárást indított ellene, és

2015. december 21-én 2023-ig eltiltotta bármilyen futballal kapcsolatos tevékenységtől.

Platini el sem ment a meghallgatására, ahol még megpróbálhatta volna tisztázni magát, annyit közölt, "tiszta a lelkiismerete". Nem osztott, nem szorzott, 60 évesen 8 évre kirekesztették a futballból.

A Katar-míting

Ekkoriban kezdett keringeni a történet a katari világbajnokság meglehetősen furcsa odaítélése körül. A 2022-es torna rendezésének favoritja az Egyesült Államok volt, amely 1994-ben talán minden idők legjobb és legjobban szervezett vb-jét bonyolította le.

Platini 2009 környékén nyilvánosan az amerikaiak mellé állt, ám a szavazás közeledtével átpártolt a korábban teljesen esélytelennek tartott Katar oldalára.

A sivatagban futball-vb-t elképzelni senki nem tudott, tisztában voltak vele, az ország nagyjából alkalmatlan a rendezésre az éghajlati körülményei miatt. Az, hogy a futballinfrastruktúrája szinte nulla volt, még a kisebbik gond - pénz volt és van mindenre -, a FIFA is elismerte, hogy egy vb a Közel-Keleten bonyolult és rizikós lenne a vallási, az éghajlati, a politikai tényezők miatt, amelyek Katart övezték, és övezik ma is. Ennek ellenére 8 évvel ezelőtt Katart megszavazták a 2022-es rendező országnak.

A voksolás előtt kevéssel állítólag Párizsban találkozott Nicolas Sarkozy francia elnök, a katari elnök, illetve Platini, aki közvetítőként vett részt a tárgyalásokban. Sokan úgy vélik, ekkor született meg a mai Paris Saint-Germain, a világ leggazdagabb futballklubja: az elnök megígérte, befektet a francia futballba, ha Platini, azaz az UEFA - és a tagnemzetei - mögé állnak a rendezésért folyó szavazáson.

Fotó: Xavier Laine / Getty Images Hungary Nicolas Sarkozy és a PSG vezérigazgató-helyettese, Jean-Claude Blanc a PSG meccsén Párizsban.

Hivatalosan sosem bizonyosodott be, hogy a hármas találkozó megtörtént, de a katari rendezésre árnyék vetül azóta is, miközben

Platini megbukott, mint UEFA-elnök és futballvezető.

A 8 éves eltiltást megfellebbezte, sikerrel, megfelezték azt, így 2019 októberében elvileg visszatérhet a futballba. És interjúkban már elmondta, vissza is akar térni, és leleplezni az őt eltávolító "összeseküvést".

Keményen odaszólt Infantinónak

Platiniről úgy 3 évig alig lehetett hallani, bő egy éve, 2018 májusában került hosszú idő után címlapokra, amikor egy rádióinterjúban elárulta, hogy az 1998-as világbajnokság sorsolását kvázi meghekkelték. Úgy osztották be ugyanis a sorsolás előtt a csapatokat, hogy a rendező Franciaország és a favorit Brazília csak a döntőben találkozhasson - természetesen francia-brazil döntő lett. Nem kell mondani, hiába telt el 20 év, az ilyesmi nem veszi ki jól magát, kis trükk is trükk, és van, ahol csalásnak hívják.

Platini újabb egy évig nem szólalt meg mérvadóan, aztán most június elején váratlanul megtámadta a FIFA-elnök Gianni Infantinót. A mostani első számú sportvezető Platini segédje volt az UEFA-s éveiben, követte végig az elnökségig vezető úton, majd a bukását kihasználva fölé is kerekedett. A sajtó nem vette túl komolyan a kirohanását, pedig olyan megalázó mondat is elhangzott Platinitől Infantinóra nézve, hogy

aki golyókat kavargat, hogy lehet a FIFA-elnöke! UEFA-főtitkárt is én csináltam belőle.

(Infantino vezette az UEFA sorsolásait, amikor urnákból húzzák ki a csapatok nevét rejtő gömböket.)

Két héttel e nyilatkozata után Franciaországban váratlanul őrizetbe vették Michael Platinit.

24 órán át tartották fogva most kedden és szerdán, elméletileg tanúként idézték be a rendőrségre, de valójában gyanúsítottként hallgatták ki a katari ügyekkel kapcsolatban. Majd vádemelés nélkül elengedték egy nap után.

Csak a becsületébe gázoltak, vagy több?

Becsületén viszont újabb, minden eddiginél nagyobb folt esett, megalázóbb helyzetbe soha életében nem került. Természetesen a média is címlapokon és fő hírként hozta, hogy kvázi rács mögé zárták egy napra a szupersztárt.

Csakhogy a személyes bosszú lehetőségénél sokkal komolyabb és bonyolultabb elmélet is kezd kibontakozni, még a vezető barcelonai sportújság, a Sport.es is lehozta a pletykát, hogy a FIFA el akarja venni Katartól a vb-rendezést. Hiába vagyunk már csak két és fél évre a világbajnokságtól, hiába épülnek Katarban megfeszített munkával a mesésebbnél mesésebb stadionok, Infantinóék titokban beugró rendezőt keresnek - legalábbis erről hallani.

Persze senki meg nem erősített ilyesmit, de már az elég erős, hogy egyáltalán felmerülhet, hiszen a torna pontos időpontja is ki van jelölve: 2022 november 21.-december 18., ez lesz első téli futball-világbajnokság.

Katari vb: sok probléma megoldatlan

Nem mellékes, hogy az európai klubfutballnak csak gondot okoz, mert irtózatosan belerondít a nemzeti bajnokságok és a Bajnokok Ligája, illetve az Európa Liga menetébe: a FIFA-nak egy sor kérdésben meg kellene állapodnia az európai tagországaival, és ezekről a tárgyalásokról még semmit nem hallani, pedig azért nem vagyunk olyan messze az eseménytől. (A Bajnokok Ligája átszervezésére - egy Szuperliga létrehozására - például már kijöttek konkrét ötletek, pedig azt csak 2024-re tervezik.)

Platini nyilatkozott, miután szabadon engedték, és elmondta, hogy a régi ügyekkel, az Eb-k és vb-k szervezésével kapcsolatos intézkedéseiről faggatták - vagyis olyasmiről is, amivel Katart esetleg ki lehetne forgatni a vb-rendezésből, ha találnának valamilyen új, erős, eddig a vizsgálatok elől eltitkolt információt.

Mert a Katar-vizsgálat folyik immár négy éve, még ha Blatter és Platini eltávolítása óta nem is került nyilvánosságra jelentősebb hír azzal kapcsolatban.

Kívülállóként sötétben tapogatózunk, de könnyen lehet, hogy Platini őrizetbe vételével elindult valami a háttérben - mint ahogy az sem elképzelhetetlen, hogy két volt, de egymással szembe került kolléga pengeváltását láttuk az utóbbi hetekben, és nem annyira a katari vb-ről, hanem a Platini-Infantino-konfliktusról szólnak a történtek.

(Borítókép: Michel Platini és Gianni Infantino 2015-ben - fotó: Harold Cunningham / Getty Images Hungary)