Bekeményített a szombathelyi új többség a focicsapat támogatásánál

Szerdán tárgyalta a szombathelyi közgyűlés a Haladás focicsapat 150 milliós támogatási kérelmét, írta a Nyugat.hu. A kérést még áprilisban azzal indokolták, hogy ha nem kapják meg ezt a pénzt, akkor a csapat nem indulhat a következő bajnoki szezonban. Több pénzre lenne persze szükség, ez a 150 millió csak az azonnali követelések teljesítését szolgálta volna.

A támogatást áprilisban megszavazták, ám a Haladás pár nappal ezelőtt közölte, hogy változtatna a feltételeken, és szabad felhasználású működési támogatásként szeretné megkapni a 150 milliót. Emellett kezdeményezték, hogy a 150 milliós működési támogatást ne számítsák be a következő három év támogatásaiba.

A Nyugat.hu beszámolója szerint gyorsan kiderült, hogy ez így nem fog menni. A focicsapat támogatása ugyanis nemcsak helyi, hanem országos ügy is. Hiszen Szombathelyen pár hónappal ezelőtt többségbe került az addigi ellenzék, a Fidesz pedig kisebbségbe, vagyis most a baloldal vezeti lényegében a várost, így az új többségnek meg kell azt is mutatnia, hogy nem önti nyakló és feltételek nélkül a pénzt a fociba, Orbán Viktor kedvenc sportjába.

A szerdai közgyűlésen kiderült: a közgyűlés nem hajlandó újabb kedvezményeket adni, és továbbra is kitartanak az április végén megfogalmazott, szigorú feltételek mellett. Vagyis a Haladásnak egyebek mellett a következő feltételeket kell teljesítenie, hogy megkaphassa a 150 milliós támogatást:

C sak akkor utalja át a pénzt az önkormányzat, miután a többi tulajdonos teljesítette a befizetési kötelezettségeit.

Ez a 150 millió csak előleg, a következő három év 50-50 milliós támogatását előlegezi meg a város. Vagyis, sem jövőre, sem egy évvel később nem kap a Haladás önkormányzati támogatást, mert azt az idén egy összegben megkapja a csapat.

A Haladást működtető céget független szakértővel világítják át.

A klub tulajdonosainak készfizetési kezességet (anyagi felelősséget) kell vállalniuk. Ez azt jelenti, hogy ha a megszabott feltételek nem teljesülnek, akkor személyükben felelnek az önkormányzati támogatás visszafizetéséért.

Kérdés, hogy a Haladás Kft. mit szól ehhez, és másodjára elfogadja-e.