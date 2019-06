Alexis Sánchez: Bevettem egy fájdalomcsillapítót, aztán jöttem vissza

A Manchester Unitedben nem villogó Alexis Sánchez továbbra is jó formában játszik a Copa Américán: ő szerezte a győztes gólt Chilének az Ecuador elleni csoportkörös meccsen.

Fotó: Rodolfo Buhrer Alexis Sanchez és Antonio Valencia a Chile-Ecuador mérkőzésen 2019. június 21-én

Chile a nyolcadik percben José Pedro Fuenzalida fejesével szerezte meg a vezetést, de Ecuador tizenegyesből egyenlített a 26.-ban. Gabriel Arias kapus megúszta, hogy a tizenegyeshez vezető szabálytalanságért lapot kapjon.

Sánchez aztán az 51. percben lőtte be a győztes gólt. A Guardian szerint a meccs után elmondta, hogy a gólt is azután szerezte, hogy megsérült a bokája még az első félidőben. Bekötözte, bevett fájdalomcsillapítót, és újra a pályán volt. „Fájdalommal játszottam, de remélem, nem túl súlyos a sérülés" – mondta.

A csatárt dicsérő Reinaldo Rueda chilei edző is elmondta, hogy Sánchezt megvizsgálták az orvosaik a félidőben, és jegelték is a bokáját. Azt is hozzátette, hogy nem ugyanarról a bokasérülésről van szó, amivel májusban is küszködött, és reményeik szerint Sánchez tud majd játszani a következő meccseken is.

Összesen kilenc sárga és egy piros lap volt a meccsen, az ecuadori védő Gabriel Achiliert a 89. percben állították ki szabálytalanságért.

A győzelmével Chile már biztosan továbbjutott a negyeddöntőbe, hat ponttal vezeti a C-csoportot. Uruguay négy ponttal második, Japánnak egy, Ecuadornak nulla pontja van.