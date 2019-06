Zidane elküldte, káprázatos szabadrúgással válaszolt a spanyol

Hármas körbeverés után jutott tovább az U21-es Európa-bajnokság csoportköréből a spanyol futballválogatott, nagyban a szombati, lengyelek elleni 5-0-s győzelmének köszönhetően, mert ezzel lett a spanyoloké a legjobb gólarány és a legtöbb rúgott gól is a három hatpontos csapat körül.

A spanyolok kvázi lesöpörték a pályáról a lengyeleket, a félidőre már 3-0 volt az előnyük, és utána sem vettek vissza a tempóból a spanyolok. A mérkőzés talán legszebb gólja is a hajrára maradt: az idei korosztályos Eb-n már második bombagólját szerző Dani Ceballos talált be egy káprázatos szabadrúgásból.

Ceballost extra motiváció is hajthatja az idei U21-es Eb-n, ugyanis eredetileg arról szóltak a hírek, hogy klubcsapata vezetőedzője, Zinedine Zidane arról tájékoztatta, majd a torna után beszélnek a jövőjéről, ám az Eb kezdete után a spanyol AS már arról írt, hogy Zidane el is küldte a középpályást, aki állítólag csak annyival nyugtázta a dolgot, hogy

Ne aggódjon, főnök, én sem akarok önnel dolgozni!

Persze lehet, hogy az Eb-n mutatott játék meggyőzi Zidane-t, és mégis marad Maridban Ceballos, de amennyiben mégis távozna, a Tottenhamet és az AC Milant emlegetik fő kérőként.