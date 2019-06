Dárdai: Már többet alszom, nem kell szenvedni

Szombaton a PMSC Öregfiúk Egyesület emléknapot szervezett a decemberben meghalt idősebb Dárdai Pál emlékére, az eseményről pedig nem hiányozhatott a legutóbbi idény végén a Hertha BSC kispadjáról távozó Dárdai Pál sem, akit az NSO Tv-szólaltatott meg.

Dárdai elmondta, hogy mostanra már többet alszik, nem kel fel automatikusan 6.30-kor, és fizikai állapota is kezd jobb lenni a pihenésnek köszönhetően.

Nem kell szenvedni, nem kell azon gondolkodni, mi és hogyan lesz. Minden frankó!

– mondta, hozzátéve, hogy Berlinben és Zamárdiban is rendbe tette a kertet, és azzal, hogy több időt tölt otthon, sokkal jobban megbecsüli a közös rendrakások után, mennyi energiát áldozott erre korábban egyedül felesége.

A lapnak arról is beszélt, amiről korábban az Indexnek is, vagyis hogy volt több komoly ajánlata is, de egyelőre a pihenésre fókuszál, főleg horgászik, jelenleg egy 3 kilós ponty a rekordja a nyáron.

„Amikor megint tűz lesz a szememben, amikor belenézek a játékos szemébe, azt mondom neki, hogy ezt megcsináljuk, és ő ezt elhiszi, átérzi, akkor kell újra edzősködnöm” – zárta rövidre. A videóban beszélt a magyar válogatott legutóbbi meccseiről is: úgy látta, jó taktikával játszott a csapat, hozták a maximumot, a sorsukat pedig a Szlovákia elleni visszavágó fogja eldönteni.