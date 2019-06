Sokadik határidőre sem akar elkészülni, pedig ez az egy stadion – ráadásul Orbán Viktor kedvenc csapatáé –, amelyiknél fontos lett volna tartani a határidőt. A Vidinek jó esélye van az európai csoportkörre, és egyúttal a fővárosi albérletre is. Diósgyőrben később kezdődött, de már befejeződött az építkezés.

Az antibiotikumokkal szemben ellenálló szuperbaktérium telepedett meg a Vidi FC új stadionjának ivóvíz-hálózatában. A tavalyi év végén átadott létesítményben a pseudomonas aeruginosa nevű kórokozóval fertőzött víz folyik a csapokból, a probléma észlelése óta külső forrásból – ballonos és palackozott vízzel – kell biztosítani a dolgozók és látogatók számára szükséges vízmennyiséget.

A Napi.hu szerdai hírét a stadiont üzemeltető városi cég képviselője is megerősítette. A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az alábbi tájékoztatást adta a helyzetről:

A szokásos rutinellenőrzéskor derült ki, hogy a létesítmény ivóvíz-hálózatának egy részében egy baktérium, a pseudomonas aeruginosa jelenlétét mutatták ki a mérések.

"Üzemeltetőként - a hatóságokkal egyeztetve - a létesítmény folyamatos üzemelése mellett a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtettük."

Arról, hogy a baktérium miként telepedhetett meg a jelentős drágulás után végül 14,6 milliárd forintba kerülő, és az eredeti tervekhez képest egy év késéssel átadott létesítmény vezetékeiben, az üzemeltetéssel megbízott városi cég nem tudott felvilágosítással szolgálni, azon túl, hogy "A konkrét fertőzés okait vizsgáljuk, jelenleg nincsen olyan információnk mely alapján kétséget kizáróan megállapítható volna annak eredete".

Az Indexnek küldött olvasói levelek szerint a fertőzés tényére még 2018 decemberében derült fény.

A pseudomonas aeruginosa az úgynevezett kórházi baktériumok közé tartozik, amik az egészségügyi intézményekben okoznak leggyakrabban problémát. Ezek a kórokozók ugyanis rezisztensek a gyakran használt antibiotikumokra és a legmostohább körülményeket is jól viselik, erre utalva nevezik őket másik nevükön szuperbaktériumoknak.

Az ENSZ egészségügyi világszervezete, a WHO a veszélyességük alapján rangsorolja a szuperbaktériumokat, tekintetbe véve az antibiotikum rezisztencia jelenlegi arányait, a világ halálozási rátáit, a fertőzések előfordulási gyakoriságát az egyes közösségekben, valamint az okozott betegségek egészségügyi anyagi terheit.

A WHO besorolása alapján a pseudomonas aeruginosa a legveszélyesebb rezisztens baktériumok közé tartozik.

Fontos kiemelni, hogy ez nem azt jelenti, hogy az egészséges emberek szervezetében ez a baktérium okozná feltétlenül a legsúlyosabb betegségeket, ugyanakkor a legyengült, beteg vagy idősebb emberekre nagy veszélyt jelent. Betegség esetén leggyakrabban a tüdőt támadja meg, emellett képes megfertőzni a vért, a bőrt, a csontokat, a fület, a húgyutakat és a szívbillentyűket is.

Mivel a pseudomonas aeruginosa cseppfertőzéssel terjed és nehezen elpusztítható, így többféle elképzelés is él arról, hogy milyen módon kerülhetett a stadion vezetékeibe. A Napi.hu-nak nyilatkozó, helyi viszonyokat ismerő szakértő szerint vagy lakossági szennyvíz került a vízellátóba, vagy a közeli székesfehérvári Sós-tó vízével jutott be a baktériummal fertőzött rohadó szerves anyag. A dologban valószínűleg a nagy esőzéseknek is szerepe lehetett, miként erre már a városban volt korábban példa.

A Vidi FC július 11-én rendezte volna első hazai mérkőzését az idei szezonban, az NB I. ezüstérmese az Európa-liga selejtezőjében a montenegrói Zeta Golubovcit látta volna vendégül a sorsolás szerint, ám az ellenfél kérésére az UEFA megcserélte a hazai és idegenbeli meccsek sorrendjét, így a székesfehérváriaknak egy héttel több idejük maradt a fertőtlenítésre, amivel a hivatalos találkozó megrendezéséig mindenképpen végezniük kellene.

A Napi.hu nem kapott választ a fenntartótól arra a kérdésre, hogy tervezik-e kártérítési eljárás kezdeményezését az épület kivitelezőivel szemben. A 14,65 milliárd forintos létesítményt a Strabag-MML , Strabag Építő, valamint az új közbeszerzési sikercég, a Mészáros cégeivel "együtt mozgó" Belfry PE Kft . közösen építette.

(Borítókép: Bődey János / Index)