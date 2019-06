Ha nem férfi Eb vagy vb, konganak a futballtornák lelátói

Brazíliában komoly gondot jelent a 2019-es Copa América szervezőinek, hogy a vártnál jóval kevesebb jegy fogy. Emiatt persze részben csak magukat okolhatják, a dél-amerikaiaknak ugyanis túl drága a torna, főleg, ha valaki nem a rendező csapatnak szurkol, és még az utazást, szállást is hozzá kell kalkulálnia a meccsekhez.

A Guardian cikke alapján a nagy átlagnak tényleg megfizethetetlennek tűnik a torna. Amíg Brazíliában 1000 real az átlagfizetés (ez nagyjából 74 ezer forintnak felel meg), addig egy Peru-Venezuelása 216 real volt a jegy, a brazilok nyitómeccsére pedig 485 real volt a jegyek átlagos ára.

Így persze nem csoda, hogy nem valami nagy kihasználtsággal futnak a meccsek a 2019-es Copán – az említett Venezuela-Peru mérkőzésen például alig 20 százalék telt meg a lelátókon, ami siralmas adat.

A Copa szervezői persze még így is jól jártak, majdnem 28 ezres átlagnézőszámukkal (a torna közepén) még a franciaországi női világbajnokságot is lenyomják. Az Afrika-kupa 7,5 ezres átlaga siralmas, de még ez is több, mint a duplája az NB I. 2018-19-es átlagának, a hét éve csúcsot jelentő nagyjából 3300 átlagnézőnek.

A 2019-es nyári győztes az jó eséllyel az Arany-kupa lesz, pedig ott az USA 15 stadionja mellett egy-egy Costa Rica-i és jamaicai helyszín is van, itt tehát legalább annyira szét vannak szórva a meccsek, mint Brazílián belül. Cserébe minden jegy áráért két meccset kap a néző, egymás után mindig két meccset tartanak ugyanis, amivel a nézőszámot is lehet kicsit manipulálni, hiszen aki az egyikről hazamegy, vagy csak a másodikra ér ki, azt is odaszámolják mindkettőhöz.

Összehasonlításképp a táblázatba tettük a 2016-os franciaországi Európa-bajnokság adatát is, ebből látható, hogy a férfi Eb-t több mint kétszer annyian nézték a franciáknál, mint a női vb-t.

Az átlagnézőszám mellett persze a kihasználtság lenne a legjobb fokmérő, hogy belőjük, hol mekkora az érdeklődés, de az Arany-kupán is hiányzik pár meccs hivatalos adata, az Afrika-kupán pedig mintha teljesen opcionális lenne a jegyzőkönyvben a nézőszám feltüntetése, így ezt nem lehet renden összemérni.