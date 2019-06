Izzik a Copa: Messi szenved, Neymar nem is kell

A Copa America mindig háttérbe szorul a nagy futballtornák mögött. A vb-k és az eb-k árnyékában olyan "ha nincs ló, jó a szamár is" szerepe van a drukkerek körében, amit azért a legnagyobb focirajongók mégis követnek, még ha a meccseket több ezer kilométerre, ráadásul az éjszaka közepén játsszák is le.

Az idén Brazíliában zajlik a torna, és mivel olyan világsztárok vannak pályán, mint Messi, Luis Suarez, Cavani, Alexis Sanchez, James Rodriguez, Dani Alves, szinte kötelező fennmaradni egy-egy meccsre. Sőt, most hétvégén, illetve péntek-szombat kár lenne kihagyni a közvetítéseket, ugyanis remek párosítások jöttek össze a csoportmeccsek után.

Tényleg a gyengébbek estek ki, köztük Japán és Katar, akik hagyományosan meghívott vendégként szerepeltek a tornán, míg a három nagy, Brazília, Argentína és Uruguay elkerülte egymást a legjobb nyolc között. Az utolsó negyeddöntő nélkülük lesz a legnagyobb rangadó: Kolumbia-Chile.

De haladjunk időrendben, nézzük meg, mi vár ránk a következő alig 48 órában, a négy mérkőzést ugyanis ennyire rövid időn belül bonyolítják le.

Brazília-Paraguay

(Arena Do Gremio, Porto Alegre, péntek 02:30 - magyar idő szerint)

Neymar nincs, ez már nem újdonság, a rajt előtt napokkal dőlt ki egy sérüléssel. De amilyen gyenge formában volt, és amilyen hányattatott napjai vannak - az erőszakvád elült, most a barcás visszatérése a téma -, lehet hogy nem is olyan rossz ez a brazil válogatottnak.

A csoportban a második meccset 0-0-ra játszották, miután három gólt törölt a videóbíró. Előtte 3-0-ra, utána 5-0-ra győztek, tehát még gólt sem kaptak. A barcás Arthur és Coutinho, a liverpoolos Firmino, a mancitys Gabriel Jesus, a chelsea-s Willian és egy új csillag, a feltörekvő, de csak nevében angolos Everton húzza a csapatot. Tite kapitány kerete tavaly a vb-n is jó volt, és jobban is játszott annál, ameddig jutott. (Épp a negyeddöntőben állította meg Belgium.)

Hazai közönség előtt Paraguay nem lehet probléma, még ha meg is kell küzdeniük az ellenfél meglehetősen fizikális játékával. Még mindig a vitathatatlanul zseniális, de kétségtelenül 36 éves Oscar Cardozo a paraguayiak legveszélyesebb embere, így nagy baleset kéne a hazaiak bukásához. Paraguay háromból egy meccset sem nyert ugyanis eddig a tornán.

A brazil támadások felelősei: Arthur, Everton, Coutinho, Dani Alves, Firmino, Gabriel Jesus (b-j)

Venezuela-Argentína

(Maracana, Rio de Janeiro, péntek 21:00)

Venezuelánál Salomon Rondón neve lehet ismerős a Premier League-ből, góllövőként húzta a Newcastle Unitedet az elmúlt szezonban, a Copán viszont eddig a spanyol másodosztályú Cadizban játszó Darwin Machís villogott két góllal. Illetve leginkább a védelem: két 0-0-val nyitottak, és egyetlen gólt kaptak eddig, Bolíviától.

Érdekesebb persze náluk Argentína, amely mintha újrajátszaná a tavalyi világbajnokságot. Ott is, itt is egy pontot szereztek az első két mérkőzésükön, a harmadik így élet-halál lett. Akkor is, most is megoldották, mindkétszer vért izzadva, de továbbjutottak. Katar 2-0-ás legyőzését nem volt jó nézni, mintha ugyanaz a csapat szenvedett volna, mint Oroszországban.

Pedig az ottani 23-as keretből csak 8 játékos maradt, csakhogy maradt a másodedző, Lionel Scaloni is, immár szövetségi kapitányként. Nem tudni pontosan, mennyire volt jó ötlet megtartani, sőt feljebb buktatni azt az embert, aki asszisztált a vb-n mutatott pocsék játékukhoz, egyelőre erősen a rossz felé hajlik a válasz. Scaloni nem volt gyenge futballista - a Deportivóból emlékezhetnek rá -, de kapitányként ennél sokkal több kéne.

A csapat játéka ugyanis még mindig csak Messi ötleteire épül, ám ennél is nagyobb baj, hogy a védekezést Scaloni sem tudja összerakni.

Kettőt kaptak Kolumbiától, és csak azért nem lett kettő Paraguaytól, mert Armani kapus kifogott egy büntetőt. Talán némi fejlődést mutat, hogy Katar ellen 2-0 volt, a javukra.

Messi a legutóbbi meccsen pár nagy passzon kívül sokszor hozzászürkült a csapathoz, neki kell most - ki tudja, hányadszor - előhúznia valamit. Agüero az előző meccsen végre gólt lőtt, vele, Lo Celsóval, Di Mariával, illetve ha beáll majd, Dybalával és Lautaróval össze lehet játszani. A maradék hat játékosnak kéne összehoznia a védekezést, ez tűnik a nagyobb kihívásnak.

Az argentin edzőtáborban nem nevetnek mindig, itt Foyth, Otamendi, Di Maria és Messi figyel Scaloni kapitányra

Kolumbia-Chile

(Corinthians Arena, Sao Paulo, szombat 01:00)

A torna 100 százalékos, még gólt sem kapó csapata az előző két Copa győztese ellen.

Chile 2015-ben és 2016-ban is nyert, de a kiöregedőben lévő brigád mintha még egy nagy dobásra készülne. Két meccs után továbbjutottak,

Alexis Sanchez két gólt lőtt - egyet-egyet -, ez pont annyi, amennyit a Manchester Unitedben összehozott a teljes előző szezonban.

Úgy tűnik, Reinaldo Ruedának, a kolumbiai nemzetiségű szövetségi kapitánynak sikerül összeraknia őt is.

Rueda jó ómen, 2015-ben az argentin Sampaolival, 2016-ban a szintén argentin Pizzivel a padon győztek, vagyis ha külföldi trénerről külföldire váltottak, az nem gyengített a csapaton, és van már gyakorlatuk, hogyan kezeljék az átmenetetet. Hat gólt már szereztek a tornán, és bár Uruguaytól az utolsó - balhés - meccsen szűken kikaptak, jó formában vannak.

A Copa eddigi legjobb csapatával kerülnek most szembe, Kolumbia

a Davinson Sanchez/Yerry Mina-James Rodriguez-Duvan Zapata gerinccel nagyon összeállt.

Az első három már a tavalyi vb-n is villogott, a középcsatár Zapata élete szezonját futja, az Atalantában 28 gólt szerzett, és már itt a tornán is kettőt.

James az asszitjaival villog, bal külsői zseniálisak, és akkor ott van még támadni a juvés Cuadrado, Radamel Falcao és a fiorentinás Muriel. Hátul középen Yerry Minának a tottenhames Davinson Sanchez segít, ezt a csapatot nem lesz könnyű megverni.

Pláne, hogy még a padon is egy olyan név van, aki végre bizonyíthat, Carlos Queiroz. Sir Alex Ferguson örökös másodedzője hosszú idő, 10 év után kapott újra ütőképes csapatot: bár az iráni pad nem volt kényelmetlen, ekkora sztárokkal nem dolgozott a manunitedes idők óta. Most ráadásul vezetőedzőként nyerhet is valamit, elismert nemzetközi tornát. Übermotivált, 66 évesen érhetne a csúcsra.

James Rodriguez és Carlos Queiroz

Uruguay-Peru

(Fonte Nova Arena, Salvador, szombat 21:00)

A Copa-rekordbajnok, 15-szörös győztes Uruguay mostani generációja 2010-ben, vb-4. hellyel tűnt fel, majd 2011-ben hazai pályán megnyerte a Copát. Luis Suarez és Edinson Cavani már akkor is ott volt, ahogy Martin Caceres, Diego Godin és a kapus, Muslera is. Ők még mindig kezdők, sőt még mindig ők húzzák a csapatot. A Suarez-Cavani-csatárkettős két-két gólnál jár, és ugyanolyan veszélyes, mint 10 éve.

Peru nem áll ennyire jól, náluk is azok a csatárok, akik 10, sőt inkább 15 évvel ezelőtt, csakhogy Paolo Guerrero már 35, Jefferson Farfán 34 éves. Három góljukból kettőt így is ők szereztek, a braziloktól szenvedett 5-0-ás vereség viszont nem sok jóval kecsegtet a torna talán legmeggyőzőbb futballját mutató Uruguay ellen. Muslerában persze mindig benne van a hiba, leginkább ez lehet Peru esélye az utolsó negyeddöntőn.

Előrébb nézni kissé talán még korai, de annyit jegyezzünk meg, hogy brazil-argentin elődöntő kecsegtet, ha mindketten veszik a negyeddöntős akadályt. Méghozzá abban a stadionban, ahol a brazilok öt éve 7 gólt kaptak a vb-n a németektől.

(A Sport 1 mind a négy meccset élőben közvetíti.)