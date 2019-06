Hiába cserélt egyszerre tízet Rebrov, a Fradi kikapott a másodosztályú braziloktól

A Ferencváros labdarúgó-csapata szerdán megkezdte második nyári edzőtáborát. A Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre készülő Fradi első mérkőzését a brazil másodosztályú bajnokságot vezető Red Bull Bragantino volt. Mint a névből is egyértelmű, a Red Bull-család ifjú, ámde feltörkevő tagját köszönthette ellenfélként a magyar bajnok.

A törekvés tempóját mutatja, hogy nyolc bajnoki után hat győzelem, egy döntetlen és egy vereség a csak hazai játékosokat foglalkoztató csapat mérlege, 19 pontjával pedig vezeti a bajnokságot.

A Fradi ellen is nagyon bekezdtek a brazilok, Botka rossz hazaadásából már a kezdőrúgás után megszerezhette volna a vezetést a Bragatino. Ezt követően is a legjobbjait részben pihentető dél-amerikai csapat uralta a meccset, és egy szabadrúgásból, illetve egy beívelés utáni fejesből szerzett góllal 2-0-s előnnyel vonulhatott öltözőbe a szünetben.

A második félidőben az erős, de szintén nem teljes kezdővel kiálló Ferencváros gyorsan faragott hátrányából Mikalaj Szihnyevics szép és okos góljával, ám ezt követően elmaradtak a támadások, egészen addig, mígnek Rebrov a 60. percben fogta magát, és a kapus Grófot leszámítva lecserélte a teljes kezdőcsapatát.

A tíz új mezőnyjátékossal érezhetően jobban játszott a Fradi, de igazán nagy nyomás alá az utolsó fél órában sem került az ellenfél, és a mérkőzés eredménye sem váltott már az utolsó fél órába

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Ferencváros–Red Bull Bragantino (brazil) 1–2 (0–2) Bad Häring (Ausztria)

Gólszerző: Szihnyevics (49.), ill. Ytalo (13.), Barreto (21.)

Ferencváros: Gróf – Botka (Lovrencsics G., 60.), Takács Zs. (Blazic, 60.), Frimpong (Dvali, 60.), Leandro (Heister, 60.) – Csonka (Haratin, 60.), Sigér (Wilmots, 60.) – Isael (Zubkov, 60.), Skvarka (Rui Pedro, 60.), Nguen (Szerető, 60.) – Szihnyevics (Priskin, 60.). Vezetőedző: Szerhij Rebrov

Red Bull Bragantino: Júlio César – Aderlan (Lucas Ramon, 79.), Ligger (Rayan, 66.), Léo Ortiz (Anderson Marques, 79.), Edimar (Rafael Silva, 77.) – U. Correira (Pio, a szünetben), Barreto (Baralhas, 66.) – Ytalo (Ryller, 66.) – Bruno Tubarao (Robinho, a szünetben), Thiago Ribeiro (Claudinho, a szünetben), Roberson (M. Peixoto, 77.). Vezetőedző: Antonio Carlos Zago

A brazil másodosztály éllovasával, a Red Bull Brasil és a Bragantino egyesülésével létrejött klubbal találkozott ausztriai edzőtábora közben a Bajnokok Ligájára készülő Ferencváros, és hamar kiderült, hogy a bajnoki szünet közben nem nyaralni jöttek a dél-amerikaiak, ugyanis a szünetre már két góllal vezettek. Jó nevű játékosok alkotják a Copa América-győztes egykori védő, a 37-szeres válogatott, a Romában is megforduló Antonio Carlos Zago keretét (Júlio César, Alex Alves, Romário, Robinho, Correira, Anderson, Thiago, Matheus, Silva), de igazából korántsem világverő alakulat – ám egy jól eltalált szabadrúgásból és egy szélről jövő beadást követő fejes góllal kétgólos előnnyel vonulhatott pihenőre. Ahol Szerhij Rebrovnak lehetett egy-két jó szava játékosaihoz, mert Mikalaj Szihnyevics szép góllal hamar szépített, ám aztán kevés jó támadást láthattunk a zöld-fehérektől. Rebrov a 60. percben Gróf Dávid kivételével lecserélte a teljes csapatot, és ugyan sokkal dinamikusabban, magabiztosabban futballoztak a magyar bajnok játékosai, azt azért nem lehet kijelenteni, hogy felborult volna a pálya. Keményen, olykor szabálytalanul védekezett a brazil csapat (az első félidőben különösen honfitársukat, Isaelt aprították lelkesen), és ez elég is volt az enervált Ferencváros ellen. 1–2 Még négy felkészülési mérkőzés vár a Rebrov-csapatra, rögtön holnap például jöhet a Ludogorec egyik hazai riválisa, a CSZKA Szófia.

a Campeonato Brasileiro B, azaz a brazil másodosztály listavezetője, a Red Bull Bragantino lesz. Igencsak érdekes történelme van szerdai ellenfelünknek, mivel ilyen néven csapat 2019 elején még nem létezett. Idén márciusban ugyanis a Clube Atlético Bragantino és a Red Bull Brasil egyesült egymással, előbbi brazil másodosztályú, utóbbi területi (Campeonato Paulista) első osztályú csapatként szerepelt az összeállás előtt, ám onnantól a Red Bull tulajdonába került az egyesített gárda, amely a brazil élvonalba jutásért küzd. Ebben a szezonban azonban még Bragantino néven szerepel, a Red Bull csak szponzorként jelenik meg hivatalosan, de a tulajdonosi jogokat már birtokolja, a következő idénytől, 2020-tól pedig már nevében is csatlakozik a Bundesligában szereplő RB Leipzig, az osztrák élvonalbeli Red Bull Salzburg és az MLS-es New York Red Bulls fémjelezte „családhoz”. Ellenfelünk a brazil másodosztályban eddig nyolc mérkőzésen van túl, hat győzelem, egy döntetlen és egy vereség a mérlege, ezzel 19 ponttal vezeti a bajnokságot. Csak brazil játékosai vannak. A bajnoki szünetben felkészülési mérkőzéseket játszik, szerdán velünk, de a jövő héten a Honvéddal is összecsap. Eddigi 13 góljukból négyet a 31 éves csatár, Ytalo szerzett, ő a legeredményesebb játékosuk, míg a 22 éves szélső, Claudinho és a 33 éves (szintén szélső) Thiago Ribeiro egyaránt kettőnél jár. Utóbbi a klub legértékesebb játékosa, 1.25 millió euró az értéke a Transfermarkt szerint, őket a két egymillió eurós középső középpályás, Uillian Correia és Ricardo Ryller követ. Kapujukban a jó nevű, 34 éves Júlio César áll - de őt nem szabad összetévesztenünk az Interrel világhírűvé vált, 87-szeres brazil válogatott, most 39 éves Júlio Césarral.