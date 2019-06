„Nem megyek a k...tt Fehér Házba...Nem is hiszem, hogy meghívnak minket” – ezt mondta az amerikai női futballválogatott egyik csapatkapitánya az Eight by Eight sportlapnak, amely kedden publikálta a Twitteren az egyébként bő két héttel korábban készített interjút.

Megan Rapinoe-től nem volt váratlan húzás a beszólás: a női futball amerikai sztárja – a 2012-es olimpiai bajnok, a 2015-ös világbajnok csapat középpályása – a politikai véleményét a pályán korábban is kifejezte: legutóbb májusban, amikor a himnuszt térden állva hallgatta végig. A gesztus Colin Kaepernicknek szólt. Az amerikaifutball játékosa ezzel még 2016-ban az afroamerikaiak elnyomása – a rendőrség jellemzően feketék elleni agresszív fellépése – ellen tiltakozott.

Szerdán Donald Trump a Twitteren reagált Rapinoe nyilatkozatára azzal, hogy előbb nyerni kellene, azután beszélni. A vébének egyelőre valóban nincs vége, de az amerikai válogatott nagyott lépett előre a spanyolokat legyőzve a nyolc közé jutással. Ráadásul a 2-1-es győzelemhez Rapinoe két büntetője kellett.

Ugyanúgy a Twitteren közölte: bár „a feladatot még nem végezték el”, így a csapatot még nem hívta meg a Fehér Házba, most megteszi, függetlenül attól, hogy a válogatott bajnok lesz vagy sem. „Megan sosem beszélhet tiszteletlenül az országunkról, a Fehér Házról, a nemzeti lobogóról, főleg, mert annyit tettek érte és a csapatért. Légy büszke a zászlóra, amelyet képviselsz! Az Egyesült Államok nagyszerűen teljesít” – írta Trump.

Trumpnak egyébként nincs szerencséje a csapatok meghívásával: két éve az NBA-győztes Golden State Warriors maradt távol, miután az elnök megsértődött Steven Curry nyilatkozatára. A kosárfenomén közölte, ő személy szerint nem kíván megjelenni a fogadáson, mert nem tud azonosulni azzal, amit Trump képvisel. Az elnök ezután visszavonta a meghívást, felrúgva az 1963 óta tartó hagyományt. Az NBA győztesei azóta sem látogatnak el a Fehér Házba.

Tavaly pedig az NFL-bajnokra rágott be az elnök, így egy nappal a látogatás előtt mondta vissza Philadelphia Eagles meghívását, miután a csapat több tagja közölte, nem mennek el, így a klub egy tízfős küldöttséggel érkezett volna.

Rapinoe nincs egyedül csapatából a tiltakozással: kiállt mellette Ali Krieger is. A középhátvéd közölte, nem megy el a Fehér házba, és nem támogatja ezt a kormányzatot, „amely a meleg közösségek, a bevándorlók és a legsérülékenyebb társadalmi csoportok ellen vív harcot.”