Guardiola: Előbb vagy utóbb visszatérek Barcelonába

A Manchester City 48 éves edzője, Pep Guardiola a Cruyff Alapítvány vendége volt Barcelonában, az egykori holland zseni nevét viseli egy pálya is a katalán város közelében.

Guardiola ezúttal is kitért rá, mekkora hatással volt rá Johann Cruyff, akivel a klub története első BL-győzelmét érte el 1992-ben. "Ő értette meg velem a futballt, a fejlődésemnek nagyon fontos része hozzá köthető" - nyilatkozott most.

Guardiola a Barcelonával 2009-ben és 2011-ben is megnyerte a BL-t, a Bayernnel és a Cityvel azonban még csak döntőbe sem jutott. A kötelező kérdést, hogy visszatér-e Barcelonába, most is megkapta.

Előbb vagy utóbb visszatérek. Egy biztos, hogy nem elnökként, azt felejtsék el, az nem az én világom. Edző akarok maradni, ha már az előző évtizedben nem ment olyan rosszul ez a szakma. Még jobb edző szeretnék lenni. Az életem előbb vagy utóbb ismét Barcelonában lesz

- mondta.

Griezmann átigazolásáról és Neymar visszatéréséről is véleményt mondott, de eléggé semlegeset, és csak arra hívta fel a figyelmet, hogy az a legfontosabb, az edző és a sportigazgató mit gondol róluk. A jó játékosoknak mindig helyük egy jó csapatban.

A szakember szerződése 2021-ben jár le az angoloknál.