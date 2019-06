Shut up negro-per: Kassai Viktor nem rasszista, 400 ezret kap

Kassai Viktor futballbíró jogerősen pert nyert a Győri Ítélőtáblán Lipták Zoltánnal szemben, aki azt állította, hogy a futballbíró rasszista szövegeket mondott diósgyőri csapattársának, Patrick Mevongounak, írta az Kisalföld.

Kassai és Lipták a 2017. április 29-ei Diósgyőr–Vasas-meccsen balhézott össze. Kassai a második félidőben kiállította Liptákot, aki ezután agresszíven megindult a bíró felé, a csapattársai fogták le a szitkozódó játékost. Az eset után Liptáknak a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi tárgyalásra kellett mennie, ahol felhozta, hogy Kassai többször azt mondta Mevongounak, hogy

Shut up negro, fasszopó geci vagy.

A kameruni Mevongou is azt állította, hogy Kassai legalább négyszer, amikor szabálytalanságot fújt ellene, mondta azt, hogy „Shut up negro". A többit hiányos magyar tudása miatt nem értette. Az MLSZ ebben az ügyben is vizsgálatot indított, a meccs videó- és hangfelvételeit is tanulmányozta, és arra jutott, hogy Kassai sem rasszista, sem sértő megjegyzéseket nem tett.

Ezek után Kassai pert indított, hogy Lipták valótlan állításaival megsértette a jóhírnévhez fűződő jogát, ezért 500 ezer forint sérelemdíjat kért. Az első fokon eljáró Győri Törvényszék igazoltnak is látta a bíró keresetét, 400 ezer forint megfizetésére kötelezte Liptákot.

Most másodfokon a Győri Ítélőtábla is ugyanígy döntött, hiába próbált azzal védekezni Lipták jogi képviselője, hogy az ügy akkor kapott nagyobb sajtóvisszhangot, amikor Kassai elindította a pert, és hogy Lipták csak híresztelt. Azt ugyanakkor nem látta bizonyíthatónak a bíróság, hogy Kassai emiatt az ügy miatt került hátrányos helyzetbe a magyar és a nemzetközi futballszövetség előtt.