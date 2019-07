Illés Béláék átadják a Haladást Mészáros vejének

A kiesés szélén álló NB I.-es csapatot állítólag már árulják is. Csúszik a futballisták fizetése.

Állami pénzből épült, a működtetés is csak állami támogatásból megy a szombathelyi stadionnál.

Az első Amerikában portyázó magyar futballklub a szombathelyi Sabaria volt. Az út hónapokra nyúlt, a kitörő forradalom miatt például Mexikóban ragadtak. Az első NB I.-ből kizárt csapat is a Sabaria lett.

Az NB I.-ből kiesett Haladás VSE közleményben írt arról, hogy átveszi a klubot működtető társaság többségi tulajdonosától, a HALMILL Team Tanácsadó Kft.-től annak tulajdonrészét.

Arról már hónapok óta lehetett tudni, hogy a Szombathelyi Haladás futballcsapatánál több száz millió forintos lehet a hiány. A nemrég épült stadion sem bizonyult fenntarthatónak, a kormány utalt ki rá közel 300 millió forintos üzemeltetési díjat. A klub nemrég a várostól kért 150 milliós támogatást, de a közgyűlés szigorú feltételekhez kötötte annak kifizetését.

A Haladás társadalmi elnöke, Homlok Zsolt azt írta a közleményben, hogy a klub már bizonyította, hogy gazdasági és sportszakmai szempontból is kiemelkedő eredményre képes. Ennek persze ellentmond, hogy a futballcsapat kiesett az NB I.-ből és százmilliós hiány keletkezett.

Homlok azt mondta, hogy a Haladás VSE képes működtetni a futballklubot, és az anyagi gondok miatt Illés Béláéktól ajándékozás címén veszik át a többségi tulajdonrészt. Illés korábban arról beszélt, hogy ő egy forintért is hajlandó megválni a részétől, de akkor az új tulajdonosnak kell évi 3-400 millió forinttal beszállnia. A klub honlapján most arról nyilatkozott Illés, hogy szándékában áll a többségi tulajdonrész átadása.

A közleményben Homlok, aki Mészáros Lőrinc veje arra is kitér, hogy a várostól is elvárják, hogy szálljon be a klub konszolidációjába, mert az szerinte pártpolitikától függetlenül érték.