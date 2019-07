Magyar idő szerint keddről szerdára virradóra, hajnali fél háromkor játsszák az első elődöntőt a Copa Americán, a Brazília-Argentína-rangadót, dél-amerikai nevén a Superclásicót.

A meccsre totálisan ellentétesen készül a két csapat, a brazilok rendezik a Copát, élet-halál rangadóként fogják fel, az argentinok a négy közé jutással idegen földön már szinte teljesítették a minimumot. Pont eszerint vezette fel a két szövetségi kapitány a mérkőzést.

„Mondtam már, hogy nagyon izgatott vagyok, nem aludtam tegnap, nem fogok ma sem. Negyed négykor ébredtem hajnalban, csak a meccsen járt az eszem. Jegyzetelni szoktam, most is ezt tettem” – hangzott el Tite sajtótájékoztatóján. Kitalálhatják, melyik csapat kapitánya ő.

Argentin kollégája, Lionel Scaloni ezzel szemben az újságírókkal hülyéskedett: „Agüero játszani fog, csak azért mondom, mert azt olvastam maguktól, hogy vacillálok vele kapcsolatban, szóval ezt tegyük helyre. A többi nevet holnap tudják meg.

Messi helye sem biztos!”

– mondta, és valamennyire meg tudta állni röhögés nélkül. Aztán ha lehet, még fokozta is kicsit a feszültséget Tite körül:

Ő otthon van, a sajátjai előtt játszik, mások a körülmények nekik és nekünk. Mi a döntőbe juthatunk, ha másik csapat ellen kéne játszanunk, nekünk semmi különbséget nem jelentene. Ha legyőzzük Brazíliát, még nem nyerünk semmit.

Ami Scalonit kicsit azért nyomaszthatja, hogy a kieséssel ő is befuccsolna a Messi-projekttel, azaz hogy a szuperklasszis továbbra is tornagyőzelem nélkül maradna a válogatottal az után, hogy 2015-ben és 2016-ban is tizenegyesekkel bukták a Copa-döntőt.

Messi négy meccsen mindössze egy büntetőgólnál jár a tornán, látszólag gyengén futballozott az elődöntőn is, amit 2-0-ra nyertek az ő góljai nélkül is. De Scaloni szerint Messi most valami mást csinál.

A játékosok annyira szeretik Messit, hogy szinte csak miatta akarnak nyerni. Ahhoz szoktunk, hogy hármat lő meccsenként, és kicselez öt embert, de most valami teljesen mást kérünk Messitől, és több mint elégedettek vagyunk a munkájával. Rengeteget dolgozik

– elemezte a kapitány.



Titét az elődöntő után kritizálták otthon, ugyanis csak 0-0 és tizenegyesek után tudtak továbbjutni, míg az argentin az egyetlen csapat volt a nyolc negyeddöntős közül, ami gólt tudott szerezni az első kieséses körben.

Ha Tite nem nyer, a brazil sajtó szerint kirúgják, míg Scaloni megbízott kapitány, az is bónusz neki, hogy a Copára meghagyták edzőnek.

A hajnali fél háromkor kezdődő meccset a Sport1 élőben közvetíti.