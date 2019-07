200 ezer fontot kap hetente a 21 éves MU-csatár

Meghosszabbította szerződését Marcus Rashford, a Manchester United csatára, fizetésemelést kapott, 200 ezer fontot (72 millió forint) fog keresni hetente - közölte a klub.

A 21 éves futballista 2023-ig írt alá, új megállapodása plusz egy évvel automatikusan meghosszabodhat négy év múlva.

Rashford a United saját nevelése, 7 éves kora óta játszik az egyesületnél. Az első csapatban 2016 februárjában, 18 évesen mutatkozott be, gólokkal robbant be, és az angol válogatottba is bekerült már a 2016-os Eb-re. Ott volt tavaly a vb-n is, már 32-szeres válogatott, hét gólt szerzett.

Az MU-ban 170 meccsen 45 gólja van, Solskjaer edző a hosszabbítás bejelentésekor az egyik legtehetségesebb angol játékosnak nevezte, aki nélkülözhetetlen a klubnak.