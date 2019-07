Coutinho óriási kötényt adott, de aztán kifutott a képből

Philipp Coutinhónak talán a legjobb meccse volt a szezonban a szerdai brazil-argentin 2-0, főleg az első félidőben vette fel jól a fonalat a Barcelonában szenvedő támadó.

Az egyik első brazil támadásnál óriási kötényt nyomott be, ráadásul a legnehezebbet, szemtől szembe - valószínűleg - Paredesnek, de még utána is voltak remek megmozdulásai. A bőrt mesterien csinálta, mire az ellenfél megfordult, már csak az ő hátát látta. (Igaz, utána a következő védő szerelte Coutinhót.)

A barcás napját nem ronthatta el az sem, hogy a 90. percben őt fűzték be nagyon, Foyth csinált meg ellene egy pimasz testcselt. Az argentin elindult balra, csakhogy a labda nélkül, ám ezzel megtévesztette Coutinhót, aki egyszerűen kifutott a képből. Nem is próbált visszafordulni, annyira elment a rossz irányba, míg Foyth előtt szabaddá vált az út. Jól is passzolt aztán, de már ebből a támadásból sem lett semmi.

A meccs - a kisebb, szokásos rugdosódástól eltekintve - világszínvonalú volt, amikor csak a futballal foglalkoztak a felek, egymást váltották a pengésebbnél pengésebb megoldások.

A brazilok két tanári gólt szereztek, az argentinoknak sokkal több helyzetük volt, de csak két kapufáig jutottak, így a Copa-rendező csapata jutott a vasárnapi döntőbe. Messiék szombaton a harmadik helyért játszhatnak.