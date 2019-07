Kiszenvedték a döntőbe jutást a hollandok a női futball-vb-n

A holland válogatott története során először jutott döntőbe a női labdarúgó-világbajnokságon, miután a szerdai elődöntőben hosszabbítás után 1-0–ra verték a svédeket – írja az MTI.

A rendes játékidőben hatvan percig a skandinávok játszottak fölényben, majd az Európa-bajnok rivális átvette az irányítást, de gól nem született, így következett a hosszabbítás. Itt aztán továbbra is a hollandok látszottak veszélyesebbnek, a 99. percben pedig be is találtak, miután a labda nem kis szerencsével eljutott Jackie Groenenhez, aki teljesen üresen maradva lőtt a kapuba.

A svédek egyébként a meccs végén egyik legjobb játékosukat, Kosovar Asllanit is elvesztették, a játékost hordágyon kellett levinni a pályáról, miután fejen találta egy labda pár perccel a meccs vége előtt. Hollandia ezt megelőzően egyszer szerepelt a női vébén, négy évvel ezelőtt a nyolcaddöntőig jutottak. A svédek 2003-ban ezüst, míg 1991-ben és 2011-ben bronzérmesként zártak.

A hollandok a címvédő amerikaiakkal találkoznak vasárnap a lyoni döntőben, a nizzai bronzmeccsen pedig az angolok lesznek majd a svédek ellenfelei.