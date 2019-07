Sepp Blatter bepereli a FIFA-t erkölcsi károkozás miatt

Bepereli a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA) annak korábbi elnöke, Sepp Blatter, mert úgy véli, hogy a szervezet erkölcsi kárt okozott neki a 2015-ben kipattant korrupciós botrány után, emellett pedig több személyes tárgyat sem kapott vissza tőlük – írja a BBC.

A 83 éves volt elnök most azt állítja, hogy téves információkat terjesztettek róla azzal a pénzzel kapcsolatban, amit a 2014-es vb után kapott, és hozzátette azt is, hogy hajlandó beszélni a francia antikorrupciós nyomozókkal a 2022-es katari vb odaítéléséről is. Blatter 2017-ben egyébként már beszélt a francia hatóságokkal, most azonban azt mondta, kész ismét együttműködni velük.

A franciák mellett a svájci és a német hatóságokkal is beszélt már a korábbi FIFA-elnök: Svájcban 2015 óta folyik ellene eljárás, de még mindig nem vádolták meg semmivel, ami szerinte egyértelműen azt jelenti, hogy az ügyet le kellene végre zárni. Ennél ugyanakkor sokkal érdekesebb a FIFA elleni pere, amiben nemcsak az erkölcsi károkat kéri számon a szövetségen, hanem azt is, hogy a szövetség még mindig nem adta vissza több személyes tárgyát, köztük nagyjából hatvan karóráját sem.

Ezek az én óráim, adják vissza az óráimat. Fontosak nekem, mert dolgoztam az óraiparban, és ez alatt elég nagy gyűjteményt szedtem össze. Negyvenegy évig a FIFA-nál voltak, rég hazavihettem volna őket, most miért harcolnak értük? Semmi tisztelet nincs Infantino irányából.

– mondta Blatter.

A FIFA szóvivője Blatter állításaira annyit reagált, hogy ez az ő véleménye, azt azonban nem érdemes elfelejteni, hogy ezek a vélemények és feltételezések egy olyan embertől jönnek, akit hat évre eltiltottak a futballtól.

Blatter tizenhét évig volt a FIFA elnöke, 2015-ben mondott le, pár nappal azután, hogy a FIFA éves zürichi kongresszusán annak ellenére is újraválasztották, hogy éppen ezt megelőzően több tisztségviselőt őrizetbe vettek korrupció, pénzmosás és zsarolás miatt. Pár hónappal később eljárás is indult ellene, 2016-ban pedig Michel Platinivel együtt hat évre eltiltották a futballtól.

Az egész helyzet azért is érdekes, mert ebben az ügyben nemrég őrizetbe vették Michel Platinit, az UEFA korábbi elnökét, és hamar elkezdett terjedni a pletyka, hogy egyre többen keresnek ürügyet a katari torna elkaszálására.