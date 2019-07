6 centivel volt rövidebb a brazil legenda egyik lába a másiknál

Megjelent Hegyi Iván Világszámok című könyvsorozatának újabb része - először a tízeseket szedte össze -, a szerző ezúttal a 7-esben futballozó sztárok közül választott ki tizenegyet, és sztorikon keresztül mutatta be az életüket, nagyságukat.

Ők azok: Matthews, Sándor Károly, Garrincha, Hamrin, Best, Jairzinho, Deschamps, Figo, Beckham, C. Ronaldo, Mbappe

Azon persze lehet vitatkozni, hogy ők voltak-e a futballtörténelem valaha volt legjobb szélsői, maga az író is sajnálta, hogy Raúlt kihagyta, de ha Raúl Madridnak is hívták a klubját miatta, úgy érezte, Deschamps-nak inkább helye van a legnagyobbak közt, mert játékosként és edzőként is világbajnok lett.

Időrendi sorrendben néhány gondolat a szereplőkről.

Sir Stanley Matthews, aki a búcsúmeccsén Puskás Ferenc és Lev Jasin vállán hagyta el a pályát.

„Kegyetlen voltam a pályán. El akartam pusztítani ellenfelem önbizalmát. Mert ha egy játékos nem bízik önmagában, bármit megtehetsz vele”

- ez az idézet tőle van.

Sándor Károly – "Mindig megnyugtatott, hogy tudtam, a balhátvédem rosszul alszik." Sándort sem az 1952-es olimpiai bajnok csapatban, sem az 54-es vb-ezüstérmes csapatban nem kapott helyet. Talán ha játszik a berni döntőn, minden más. A 64-es KEK-döntő volt az utolsó meccse, amin a Sorting egy szögletgóllal verte az MTK-t.

Garrincha – hat centivel volt rövidebb az egyik lába, mint a másik. A kétszeres világbajnok szélső úgy nyilatkozott egyszer. „Pelé tényleg kivételes játékos volt, csak Garrincha volt jobb nála.” itt egy videó a cselkirályról.

Garrincha cselez

Kurt Hamrin – Démon a pályán, szolid úr a magánéletben, így jellemezték. 1969-ben BEK-et nyert a Milannal.

Georges Best – 1968-ban nyerte meg a BEK a Manchester Uniteddel, legjobb időszakában Bentley, Ferrari, Jaguar, Lamborghini és Maserati is állt a garázsában.

„Leszoktam az ivásról és a nőkről. Életem legszörnyűbb 20 perce volt.”

Jairzinho – 73 évesen Rió nyomornegyedében tanítja futballozni a gyerekeket.

Didier Deschamps – Soha nem lesz több vízhordónál, minden utcasarkon tudnak annyit a labdával, mint ő.

Luis Figo – Miután átigazolt a Barcelonából a Realba, a 2002. novemberi Clasicón disznófej landolt mellette. A Marca a szégyen Clasicójának nevezte el ezt a meccset.

David Beckham – 300 ezer Real-mez kelt el egy idény alatt, amikor ott játszott.

Cristiano Ronaldo - Ha a csapatodban van, akkor a meccset 1-0-ról kezded, mondta róla Zidane.

Kylian Mbappe – Azt mondják egy karrierért áldozatokat kell hozni. Én csak szeretem a labdarúgást.