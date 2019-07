A 90. percben, a gólvonalon fejelt ki egy bombát a svédek hőse

A kapufákat fessék pinkre, a lányok játsszanak forrónadrágban! Az első női vb idején ilyen vad ötletek és előítéletek is megjelentek. A női futball a 19. század végén kezdődött, de 1971-ig kellett várni az első hivatalos válogatott meccsre. Azt is utólag nevezték annak.

Svédország lett a bronzérmes a franciaországi női futball-világbajnokságon, miután 2-1-re verte Angliát. A videóbírót most is használni kellett, a svédek egy 90. perces nagy mentésnek is köszönhetik győzelmüket.

A svédek egy csúnya védelmi hiba után szerezték meg a vezetést a 11. percben. Egy középre beívelt labdát az egyik angol védő felszabadítás helyett inkább lekezelte a 16-oson belül. A közelben lévő Asllani lecsapott rá, a kapuba bombázott.

A második góljuk már bravúros volt a svédeknek, a második hullámban érkező Jakobsson kapta a 16-os sarkánál a labdát, majd ügyesen csalta a távolságot, végül megtekert labdával lőtt keresztbe és talált a bal alsó sarokba.

Az angolok válasza is legalább ilyen szépre sikerült. A 31. percben Kirby a jobb oldalon lódult meg, két csellel középre játszotta magát, majd a jobb alsó kapufa segítségével betalált.

Nem sokkal később újra a kapuba lőtt az angol csapat, de videóbírózás után kiderült, hogy Ellen White kézzel tette maga elé a labdát, mielőtt lövésre fordult, így elvették ezt a találatát.

Az angolok a második félidőben dominálták a játékot, náluk volt többet a labda, több lövésük volt, mint a svédeknek, de nem sikerült egyenlíteniük.

A 90. percben nem sok kellett ehhez. Szöglet után Bronze bombázott 10 méterről a kapura, amiből már kirohant Lindahlt kapus. Fischer azonban jól helyezkedett, és a gólvonal előtt kifejelte a lövést. Két percre rá a svédek is ziccerhelyzetbe kerültek, de Blackstenius a kapusba lőtte a labdát. Svédországnak ez is belefért, megőrizte előnyét, és nyolc év után újra bronzérmes lett.