Szijjártó Péter volt csapattársa lett a Budapest Honvéd új ügyvezetője

A tavasszal tulajdonosváltáson átesett Budapest Honvéd a honlapján jelentette be, hogy Kun Gábor lesz a klub új ügyvezető igazgatója.

Kun a III. Kerület, a Ferencváros és a Honvéd utánpótláscsapataiban nevelkedett, Kispesten csapattársa volt Vadócz Krisztián is. Később a Vecsés és az Újbuda játékosaként, az NB II-ben, és NB III-ban szerepelt. A nagypályás labdarúgás után a futsalra váltott, ahol a válogatottságot is elérte. 2012-ben a Ferencvárostól a Dunakeszi Kinizsi futsalcsapathoz igazolt,

ahol csapattársa lett Szijjátó Péter, külügyminiszter is.

A szezon végén a Dunakeszi megnyerte a másodosztály nyugati csoportját, a gólkirály Kun lett 56 góllal.

Az elmúlt 20 évben végigjártam a ranglétrát, ezért ismerem a játékosok gondolkodását és az öltözők világát belülről, edzettem én is keményen, voltam sérült is. Emellett az elmúlt 6-7 évben már a civil karrieremet is építettem és számottevő menedzseri és vezetői tapasztalattal lettem gazdagabb egy nagy szervezetnél