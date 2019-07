Izlandról igazolt szélsőt az Újpest

Az Újpest hétfői bejelentésének értelmében a klubnál folytatja pályafutását az izlandiak 23 éves korosztályos válogatott labdarúgója, Aron Bjarnason – olvasható a csapat honlapján.

Mint írják, Bjarnason alapvetően balszélső, de csatárként is bevethető, és egészen eddig az izlandi Breidablik csapatában szerepelt, ami jelenleg második az ottani első osztályú bajnokságban. A korábbi U19-es válogatottban is megforduló játékos az idei szezonban kilenc meccsen játszott, ezeken négy gólt lőtt és négy gólpasszt is kiosztott, a kupasorozatban pedig öt meccsen háromszor volt eredményes.

Az Újpest egy nagy klub Magyarországon, gazdag történelemmel, már nagyon várom, hogy csatlakozzak és megmutathassam a szurkolóknak, hogy mire vagyok képes. Bízom benne, hogy hamar alkalmazkodom majd az itteni futballhoz, és bekerülök a kezdőcsapatba.

– mondta Bjarnason, hozzátéve, hogy támadóként minden erejével azon lesz, hogy segítse a csapatot a gólszerzésben.

Az izlandi játékos a nyolcas számot választotta a csapatnál, de csatlakozni csak a július 22-i héten fog majd az Újpesthez, előtte még korábbi együttesében Európa Liga-selejtezőn lép pályára az FC Vaduz ellen.