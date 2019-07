Hibátlan startot vett a magyar futball az Európa Ligában

DVSC–Kukesi 3-0

A DVSC 2016-ban játszott utoljára Európa Liga-selejtezőben, és akkor nem is sikerült bejutnia a csoportkörbe. Érthetően nagy várakozás előzte meg tehát az albán Kukesi elleni meccset. Nagyjából tízezren mentek ki a Nagyerdei Stadionba.

A Loki hazai csapathoz méltóan bátran kezdett, elég jó iramot diktálva irányította is a meccset, a támadóik, Szécsi és Ferenczi többször kerültek kapu elé, bár a befejezések nem voltak pontosak. Nagyjából negyedóra múlva a Kukesi is magára talált, jól cselező támadói többször átjátszották a debreceni védelmet, a 24. percben egy nagy kapufával jelezték is, hogy nem szabad leírni őket. Egyre nagyobb az albán nyomás, Kusnyír és Szatmári mentett többször is a kapu előtt. A 35. percben Kusnyír mentése elég neccesre sikerült, felvágta a neki kötényt adó Ethemit. A játékvezető még lapot sem adott neki, pedig a piros is indokolt lehetett volna.

A DVSC átlendült a holtponton, és a második félidőben újra lendületet kapott. A 63. születésnapját ünneplő Herczeg András meglepetésre elég korán cserélt, az 51. percben beküldte friss igazolását, a nigériai Haruna Garbát. Jó húzás lett, mert a csatár két perc után betalált. Egy kisszöglet után Varga Kevin lőtte be a labdát, az ötösnél Garba csapott le rá és betuszkolta a kapuba.

12 A gólszerző debreceni Haruna Garba (b) és csapattársai Szatmári Csaba (k) és Nikola Trujic Galéria: Európa Liga-selejtezők (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)

A gól után 15 percig még aktív maradt a Debrecen, sorra vezette a támadásokat, de utána átvette az irányítást a Kukesi, egy kis időre szétesett a hazai védelem. Még mielőtt nagyobb baj lett volna, Varga megszerezte a második hazai gólt. Trujics húzta meg a balszélen, a kapus kirontott rá, a középen érkező Varga üres kapuba passzolhatott. Nem sokkal később dupla is összejött neki, a 83. percben távoli lövése akadt be a jobb alsó sarokba. Ezután az albán csapat gyakorlatilag megadta magát, maradt a 3-0.

Zeta-Fehérvár FC 1-5

A magyar bajnokság legutóbbi kiírásának ezüstérmese a vártnál is gyorsabban lerendezte a az átlagos kiscsapatokhoz képest is törpének nevezhető ellenfelét. Nikolics edző nemzetközi rutinja, a fehérvári játékosok tavalyi Európa-liga csoportkörös szereplés alatt szerzett önbizalma, illetve az utóbbi években a klub játékoskeretére költött igen jelentős összegek együttesen több kategóriával erősebb csapattá tették a Fehérvárt a szimpatikusan próbálkozó, ám ezen a szinten szokatlanul fiatal, négy 20 évnél is fiatalabb játékossal felálló montenegrói ellenfelénél.

Ráadásul a bal szélen játszó bolgár Giorgi Milovanov, illetve az immár magyarrá honosított francia Loic Nego egyaránt parádés formában kezdte a mérkőzést, ami előbbi labdarúgó részéről 23 perc alatt kiosztott három gólpasszt, míg utóbbi részéről egy ugyanennyi idő alatt szerzett mesterhármast jelentett. Avagy lényegében kevesebb mint fél óra alatt minden lényeges kérdés eldőlt a montenegrói-magyar párharcban, még úgy is, hogy közben a magyarok magyar védőinek, azaz Juhász és Fiola szerencsétlenkedését kihasználva Goranovics a 17. percben szépített, a hazai csapat szemszögéből nézve 1-2-re alakítva az állást, ám az előtte a 3. és a 12. percben is gólt szerző Nego a 23. percben meglőtte a mesterhármasát, utána pedig a vendégek olykor tudatosan is altatva a játékost végig kontrollálták a mérkőzést, aminek végén a 64. percben csereként beálló Huszti főszereplésével még két gólt lőtt a fehérvári csapat. A támadó előbb tökéletesen ívelte a labdát a kapu előtt magányos jegenyekéntá lldogáló Juhász Roland homlokára, majd a ráadás harmadik percében egy felső kapufás szabadrúgással kialakította az 5-1-es végeredményt. A nagy arányú idegenbeli győzelmen túl a fehérvári szurkolók a Ferencvárostól elcsaklizott ukrán kölcsönjátékos Ivan Petrjak bemutatkozásának is örülhettek.

Honvéd–Zalgiris 3-1

A Honvéd tavaly is EL-szereplő volt, akkor is sikeresen vette az első selejtező kört, a Zalgiris azonban kemény ellenfélnek ígérkezett. A litván csapat jól is építkezett a meccs első felében, Lefkovic kapus védett többször bravúrosan, aztán mégis a hazaiak szereztek vezetést. A 32. percben Baravykas hibázott óriásit a kapu előtt, a litván védő felszabadítása pocsékra sikerült, a középen érkező Banó-Szabót hozta gólhelyzetbe, aki élt is az eséllye, a jobb alsó sarokba lőtt. A góltól lendületbe is jött a Honvéd, többet tudta birtokolni a labdát, átvette az irányítást.

A második félidő elején a Honvédnek sikerült meglőni második gólját is, az 55. percben Batik küzdött a kapu előtt, három védőt is magára vont, de a bedobás átszállt a feje fölött, amire az üresen érkező N'Gog csapott le, és közelről a kapuba fejelt.

12 Galéria: Európa Liga-selejtezők Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A Zalgiris ezután tudta kicsit rendezni a sorait, néhány percre fölénybe került, de a kétgólos vezetéssel a Honvéd már taktikusan játszhatott, beállt a kontrákra, amiből meg is tudott olykor indulni.A 69. percre el is dőlt a meccs, Gazdagot döntötték fel a 16-oson belül, a támadó pedig bevágta az ezért járó büntetőt. Negyedóra múlva megint kiharcolt egy 11-est, de azt már lazábban rúgta, ki is védte Berkovec kapus. A litvánok nem adták fel, és a kicsit kihagyó védelemnek is köszönhetően, a 92. percben Uzéla is betalált, ezzel 3-1-re módosította az állást. Az idegenben rúgott gólja még fontos lehet a továbbjutás szempontjából.

(Borítókép: A kispesti David N'Gog (89) ünnepli gólját Batik Bencével. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)