Bejelentette a Barcelona Griezmann érkezését

A Barcelona péntek délután jelentette be a francia világbajnok Antoine Griezmann érkezését, miután kifizették a 120 millió eurós kifizetési árat az Atletico Madridnak.

2024. június 30-ig tartó szerződést kötött a 28 éves csatár.

A katalán csapatnak 800 millió eurós kivásárlási árat kell fizetnie annak, aki szeretné leigazolni a játékost.

Griezmann 2005-ben szerződött a Real Sociedadhoz, onnan 2014-ben ment át az Atleticóhoz, két BL-döntőn játszott, de mindkétszer vesztes csapat tagja volt.

A 2016-os Európa-bajnokságon gólkirály volt, egyúttal a torna legjobb játékosa. A 2018-as vb-n négy gólt szerzett, a döntőben tizenegyesből volt eredményes a horvátokkal szemben.

Griezmann a közép-franciaországi Maconban született, itt is kezdett focizni, de sokkal többre vágyott, ezért apja, Alain sorra hordta a nagy francia klubok akadémiáihoz próbajátékra. Próbálkoztak többek között a Lyonnál, az Auxerre-nél, a Saint-Etienne-nél és a Sochaux-nál is, de mindenhol elutasították. Az indok mindegyik helyen ugyanaz volt: a 14 éves Antoine túl alacsony és túl törékeny testalkatú volt.

Amikor a Montpellier-hez próbált bekerülni, a csapat elvitte egy, a Paris Saint-Germain által szervezett ifitornára.

Eric Olhats, a Real Sociedad játékosmegfigyelője viszont nem emiatt szúrta ki.

Olhats épp egy argentin megfigyelőtúráról tért haza párizsi átszállással, amikor egy kollégája felhívta, hogy nincs-e kedve találkozni a francia fővárosban. Mivel a kolléga épp kint volt az ifitornán, csatlakozott hozzá, és tíz perc elég volt, hogy meglássa, Griezmannban bőven van tehetség. Több ideje persze nem is lett volna erre, a Montpellier ugyanis csak ennyi időre küldte pályára az akkor 14 éves játékost.

A Sociedad folyamatosan építette fel a játékost, 2009-ben a másodosztályban be is dobta, és végigjátszotta az egész szezont. 2010-ben mutatkozott be a spanyol élvonalban.