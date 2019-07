Figyelnek, kivárnak, és ráugranak, ha ingyen van

Gianluigi Buffon múlt hét vége felé jelentette be, hogy egy év kihagyás után visszatért a Juventushoz, miután a Paris Saint-Germainnél lejárt a szerződése. Az olasz kapuslegenda a legutóbbi szereplő abban a hosszú névsorban, akiket a Juve ingyen igazolt le. A klub 2012 óta folyamatosan bajnok a Serie A-ban, és már össze is lehet szedni egy csapatra való futballistát, aki ingyen érkezett, majd hasznos csapattag lett a sikerekhez vezető úton. A középpálya felépítése tanulmány.

Andrea Pirlo

Az egész a valaha volt egyik legnagyszerűbb olasz középpályással, Andrea Pirlóval kezdődött 2011-ben. Az akkor épp csak 32 éves világklasszis bajnokságot nyert a Milannal, ám a vezetők úgy látták, nincs már benne sok, így 10 évnyi sikersorozat után nem hosszabbítottak vele szerződést. A Juventus pedig lecsapott rá, és mivel nem volt megállapodása senkivel az irányítónak, ingyen leigazolta.

Ahogy a közhely tartja a többi már történelem: a Juve zsinórban négy Serie A-t nyert vele, 2015-ben odaértek a Bajnokok Ligája-döntőbe is. Pirlo a sikertelen döntő után, 36 évesen ingyen távozott, de a bajnoki címek azóta is állandóak Torinóban, ráadásul a világbajnok sztár beindított valamit a klubnál.

Ő volt a katalizátora annak a stratégiának, amelyet a Juve a mai napig elképesztően eredményesen művel: figyelnek, kivárnak, majd ha eljön a lehetőség, ráugranak a kiszemeltre.

Paul Pogba

Pont így tettek egy évvel a Pirlo-deal után Pogbával is. 2012-ben a Manchester United feltörekvő játékosa volt a francia tinédzser, de Sir Alex Ferguson nem kedvelte. Párszor becserélte ugyan, de igazán lehetőséget nem adott neki. Ennek ellenére állítólag hosszabbítani akart vele, de Pogba nem írt alá.

"Soha semmi tiszteletet nem mutatott a klubunk iránt, akik így viselkednek, jobb ha nem nálunk teszik" - ezekkel a szavakkal bocsátotta útjára a 19 évest Ferguson. Pogba négy évre írt alá Torinóba, minden hájjal megkent menedzsere, Mino Raiola olyan zsíros szerződést harcolt ki neki, amit Manchesterben sosem kapott volna meg.

Pogba is négy évet maradt a Juventusban - Pirlóval remekül kiegészítették egymást, nélküle a francia nem lenne ma az, aki -, és minden évben bajnok is lett. Ő is távozott már, csakhogy nem ingyen: 105 millió euróért, a világ legdrágább futballistájaként adták vissza 2016-ban a Unitednek.

Pogba valószínűleg az évszázad befektetése volt.

Lucio és Anelka

2012-ben egy másik, már neves klasszis is érkezett a Juvéhoz ingyen, Lucio. Bőven 30 fölött volt már, kiegészítő embernek igazolták az Intertől. A brazil nem is maradt, csak fél évet, a korai távozót a 2013 januárjában a kínai Senhuától érkezett Nicolas Anelka váltotta a keretben.

Ő is csak fél évet töltött Torinóban, ketten együtt alig 10 meccset játszottak, de a néhány beugrással megtették a dolgukat, a csapat bajnok lett.

Fernando Llorente

A következő szezonra Spanyolországban nézett szét a Juve, és bukkant Bilbaóban a világ- és Európa-bajnok csatárra, Fernando Llorentére. Ő már a zseniális fogás kategóriája, 2013-as megszerzésekor 28 éves volt, a legjobb korban kaparintották meg ingyen, mert az Athleticnél kifutott a szerződése. Első szezonjában 16 gólt szerzett csak a bajnokságban, a másodikban nagyjából a felét hozta össze, de a BL-döntőig mentek vele. Két év és 27 gól után ingyen engedték vissza Spanyolországba, a Sevillához.

Kingsley Coman

2014 sem telhetett el nagy fogás nélkül, egy 18 éves gyereket hoztak el ingyen a Paris Saint-Germaintől. Kingsley Coman óriási tehetségként tűnt fel a PSG-ben, de nem hosszabbítottak vele.

A támadó aztán Torinóban nem lett fix kezdő, és egyetlen szezon után távozott, vagyis mondhatnánk, hogy nem jött be. Csakhogy a Bayern már a kétéves kölcsönért kifizetett 7 millió eurót, majd annak lejárta után, 2017-ben még 21 milliót, amikor megvette a franciát.

Coman 0 euróért jött, 28 millióért ment.

Sami Khedira

A vesztes BL-döntő után Madridban találtak több mint használható futballistát a Juve-menedzserek, a világbajnok Sami Khedirát. 28 évesen járt le a szerződése a Realnál, így őt is a legjobb korban sikerült elcsípni. A középpályán rengeteget játszatta Max Allegri edző az elmúlt négy évben, jól bevált Torinóban. 32 évesen nagy pénzt már nem fognak érte leakasztani, de játékban bőven visszahozta az "árát".

Dani Alves

2016-ban a világ legjobb jobbhátvédjét igazolták le befektetés nélkül. Dani Alvesé különösen bravúros deal volt, ugyanis még egy évig élt a szerződése Barcelonában, de a katalánok a futballista érdemei - 6 bajnoki cím, 3 BL-győzelem - miatt hagyták ingyen elmenni. Két évre írt alá Torinóban, szűk egy év múlva olasz bajnok is lett, és újra BL-döntőben játszott.

Olyan formában volt még ekkor is, hogy megtartani nem tudták, a PSG egyetlen szezon után átcsábította a brazilt, aki épp a hétvégén nyert Copa Americát a válogatottal, és 36 évesen most új csapatot keres. A Barca - három évvel ezelőtti szarvashibáját elismerve - állítólag visszahívná, de ha ott nem, máshol biztosan talál csapatot a még mindig világklasszis bekk. Végképp nagy húzás lenne a Juventustól, ha újra bejelentkezne nála.

Emre Can

Tavaly sem tétlenkedtek a torinóiak, és egy olyan futballistára csaptak le, aki kifejezetten fiatal, de már bizonyított, nem is akárhol, a Premier League-ben: a 24 éves Emre Cant vitték el a Liverpooltól ingyen. A német válogatott BL-döntőt játszott a Poollal 2018-ban, de nem hosszabbított. A legutóbbi bajnokcsapat oszlopos tagja lett 29 Serie A-meccsel és négy góllal, ráadásul kora miatt a Juve - ha a közeljövőben úgy alakul - nagy haszonnal adhatja tovább.

Kilenc futballistát említettünk eddig, mindegyik bajnok a Juventusszal, most jöjjön az utolsó kettő, aki még nem lett bajnok, de jó előjel nekik, hogy ők a legfrissebb ingyen igazolt játékosok.

Aaron Ramsey és Adrien Rabiot

A 28 éves walesi válogatott Ramsey-t már jó pár hónapja bejelentették, az Arsenaltól távozik 11 év után. A legjobb korban van, és ha nem sérül meg, nagy erősítés lehet a középpályán. Irányítóként számítanak rá, nagyjából úgy, amint Pirlóra anno. Kiváló, pengés játékos, ahogy láthattuk azt a 2016-os Eb-n is.

Összeállhat a nullás középpálya Nem valószínű, hogy az új edző, Maurizio Sarri így fogja őket összerakni, de ha akarja, megteheti, hogy csupa olyan középpályással áll fel a következő szezonban, aki semmibe nem került: az Emre Can-Khedira-Rabiot-Ramsey négyes nem is hangzik rosszul. Emre Can-Khedira-Rabiot-Ramsey négyes nem is hangzik rosszul.

A francia Rabiot-t megfogni Ramsey-nél is nagyobb bravúrnak mondható. Mindössze 24 éves, már tavaly ősszel közölte a PSG-vel, hogy nem fog hosszabbítani. Párizsban emiatt kiközösítették, az elmúlt fél évben nem játszott. Tárgyalt a Barcelonával, a Tottenhammel meg valószínűleg egy valag topcsapattal, de végül az olaszokkal egyezett meg.

Pontosabban nem is ő, hanem az anyukája, aki a hírek szerint rutinosan végigalkudozta Európát, hogy fiának kicsikarja a lehető legjobb szerződést. Ramsey-vel együtt fix kezdő lesz a Juventus középpályáján, több várható tőle, mint Khedirától vagy Cantól, Pogba-szintű erősítésnek tűnik.

11+1 játékosnál járunk Buffontól indulva, lent összeszámoltuk, mennyit is spórolhatott meg a Juve azzal, hogy a semmiért kaparintotta meg őket.

Nézzük meg azt is, miért éri meg egy futballistának nem hosszabbítani, akár kiközösítést is vállalni, majd ingyen távozni?

Azért, mert a befogadó klub - esetünkben a Juventus - több tízmillió eurót spórol meg a transzferdíjon, amiből a futballistának csepegtet rendesen. Általában aláírási pénz formájában szokták a spórolt pénz egy részét odaadni, Rabiot, Ramsey, korábban természetesen a többiek is legalább 10 millió euró körüli vagyont kaptak csak azért, hogy aláírták a szerződésüket.

Utána pedig még a gázsijukon is meglátszik, hogy ingyen jöttek: sokkal nagyobb heti vagy havi fizetést alkudhatnak ki. Különösen Pogbánál és Comannál lehetett durva a különbség, ők tinédzserként előző klubjuknál alig kaphattak volna valamit ahhoz képest, amennyit a Juve szó nélkül megadott nekik. De például Ramsey is óriásit kaszál, ő lesz a legjobban kereső brit futballista: nem csak a Premier League-sztárokat, de a Real Madridnál állítólag heti 300 ezer euróval honorált Gareth Bale-t is leelőzi.

Mennyit takaríthatott meg a Juve az átigazolási díjakon?

A Transfermarkt.de adatai alapján ekkora volt a játékosok becsült értéke akkoriban, mikor ellenjuttatás nélkül Torinóba kerültek:

Buffon - 1 millió euró

Pirlo - 10 m euró

Lucio - 4 m euró

Anelka - 2 m euró

Dani Alves - 9 m euró

Pogba - 3,5 m euró

Llorente - 20 m euró

Coman - 750 ezer euró

Khedira - 18 m euró

Can - 30 m euró

Ramsey - 40 m euró

Rabiot - 50 m euró

Összesen:

188 250 000 euró = 61 milliárd 362 857 154 forint.

Ha ehhez hozzávesszük még a Pogbáért kapott 105, illetve a Comanért bezsebelt 28 millió eurót, a Juventus több mint 320 millió eurós hasznot húzott a nullás ügyletekből. Eddig.