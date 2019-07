Az első pár perc után eléggé felpörgött a meccs, bő 20 perc alatt két gólt is rúgott a Fradi. Nem sokkal később a Ludogorec is betalált, és egy tizenegyesből egyenlíthettek is volna, de Dibusz megfogta Swierczok panenkáját. Izgalmas lesz a második félidő, ha marad ez a tempó.