Simán hibátlanul kezdhet a magyar futball az európai kupákban

A Honvéd szakvezetése természetesen nem hagyta figyelmen kívül, hogy a Zalgiris pályáját műfű borítja, így ők is ilyen pályán készültek a visszavágóra.

„A műfű sosem jó, azonban alkalmazkodni kell, ezért is gyakoroltunk így a héten. Teljesen más a labda menete, nem úgy pattan, mint az igazi füvön, a mozgásnál keményebbnek érzed a talajt, szóval mindenben más. Ezért is segítség, hogy műfüvön készültünk, s ha jól tudom, a miénk még jobb minőségű is, mint a vilniusi” – nyilatkozta a csapat játékosa, Batik Bence a Honvéd honlapjának.