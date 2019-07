NB II.-ből a dán egybe

A Vasas Kubala Akadémia tehetséges akadémistája, a 16 esztendős Puskás Zsombor 3 éves profi szerződést írt alá a dán élvonalbeli FC Midtjyllandnál - közölte a magyar klub csütörtökön.

A 2003-as születésű futballista 2013 óta futballozott a Vasas Kubala Akadémia korosztályos csapataiban, tagja volt a 2019-es U17-es bajnokcsapatnak, illetve 2017-ben a Nike Premier Kupa Hertha Berlinhez utazó döntős keretének, valamint 2015-ben a Danone Kupán Marokkóba kijutott csapatnak.



"Puskás Zsombor szerződése újabb bizonyíték arra, hogy a Vasas Kubala Akadémia játékosai számára a magas szintű képzéssel profi hazai- és nemzetközi pályafutás nyílhat meg. Természetesen nem engedjük el végleg fiatal akadémistánk kezét, hiszen átigazolási szerződésének egyik kitétele, hogy kölcsönös szándék esetén visszavételi opciót érvényesíthetünk az FC Midtjylland felé, ezzel biztosítva a visszautat Zsombornak a Vasashoz. Ez a kitétel elengedhetetlen feltétele volt részünkről a megállapodásnak, mert bár egy ilyen nagyszerű külföldi lehetőséget támogatnunk kellett játékosunk karrierje, fejlődése, nemzetközi tapasztalatszerzése érdekében, de ilyen módon mégis megőriztük őt értékként a Vasas számára - fmondta az aláírás után Nagy Miklós, a Vasas Kubala Akadémia tulajdonosa.



Egy ekkora siker minden 16 éves játékos életében meghatározó pillanat, ám a döntés korántsem volt könnyű, jelen esetben elsősorban az érzelmi háttér miatt - írta az egyesület.

5 évesen kezdtem futballozni, pályafutásom nagy részét a Vasas Kubala Akadémián töltöttem. Az évek alatt hiába kaptam megkeresést több magyar klubtól, fel sem merült bennem annak lehetősége, hogy hazai viszonylatban a Vasason kívül máshol lépjek pályára. Természetesen most is vegyes érzések kavarognak bennem, hiszen érzelmileg nem könnyű ilyen fiatalon megfogni a bőröndömet, és egy idegen országban - család, barátok, csapattársak és a Vasas nélkül - új életet kezdeni. Másrészt tudatosan készültem a profi pályafutásra, ezért a nemzetközi mezőny egy élvonalbeli csapatánál fejlődni kivételes – és visszautasíthatatlan – lehetőséget jelent. A családom ugyanígy érez, a szurkolók által imádott nagypapám, Puskás Lajos is egyetért velem, mégis ezt a döntést egyedül nekem kellett meghoznom. Itt nőttem föl, suli után minden nap ide jöttem le, a Vasas a második otthonom lett, rengeteg emlék köt a klubhoz. Éppen ezért, ha az élet úgy hozza, hogy a pályafutásomat később újra Magyarországon fogom folytatni, azt kizárólag a Vasas felnőtt csapatában tudom elképzelni. Szeretnék köszönetet mondani a Vasas Kubala Akadémia vezetőségének és minden szakembernek, akik segítettek nekem abban, hogy idáig eljuthattam; mindenkinek, aki hitt bennem és természetesen az egész családomnak