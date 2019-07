Most jönnek a nagyobb falatok a nemzetközi focikupákban

Huszonkét éve fordult elő, hogy mind a négy magyar csapat továbbjutott az európai kupák első fordulójából. A Ferencváros lehetséges ellenfeleiről ebben a cikkben írtunk, a Vallettán kell túljutniuk, és akár az Ajax is következhet utána. A BL-ben várható dolgokat lényegesen egyszerűbb átlátni, mert ott már csak hat rivális lehet.

Az Európa Ligában viszont sokkal több a lehetséges ellenfél - ott van ráadásul a BL-től búcsúzók ága is, amivel most nem is foglalkozunk. Egyelőre maradjunk a második körnél, így folytatják ugyanis a magyarok:

MOL Fehérvár-Vaduz

Honvéd-Craiova

Torino-Debrecen

Mindegyik mérkőzést július 25-én rendezik, a visszavágókat pedig augusztus elsején, azt már tudjuk, hogy a Fehérvár meccse 20 órakor lesz.

A sorsolást viszont már július 22-én megtartják az UEFA székházában, vagyis ha a Debrecen átlépne az olaszokon, a következő kanyarban várhatóan könnyebb riválist kapna.

A Fehérvárt egy hajszál választotta el, hogy kiemelt legyen: nekik jöhet a Basel, az Olympiakosz, a Wolverhampton vagy a Legia Varsó. A korábbi években már összecsaptak a svéd Malmővel és a szerb Partizannal, most is az útjukba sodorhatja ezeket a csapatokat az élet. Ha a Loki továbbmenne, akár a Vidivel is találkozhat.

A Honvéd párharcában remekül le lehet majd mérni, hogy a román bajnokság mennyivel van a magyar előtt, szűkült-e a korábbi különbség. A Craiova két 3-2-es győzelemmel ütötte ki azeri ellenfelét, vagyis a védelme az adatok alapján nem a legizmosabb.