Kane a félpályáról rondított bele az új Juventus-edző debütálásába

Kane elrontotta Maurizio Sarri debütálást a Juventus kispadján. A Tottenhem Hotspur angol válogatott labdarúgójának utolsó pillanatokban szerzett bámulatos góljával csapata 3-2-re verte az olasz bajnokot az International Champions Cup elnevezésű felkészülési torna első nyitómérkőzésén Szingapúrban.

Mielőtt rátérnénk a részletekre, íme a szenzációs gól:

A meccsen a kezdőcsapat tagjaként ünnepelhette meg visszatérését a klubhoz a Juventus legendás kapusa, Gianluigi Buffon, aki az előző szezont a PSG-nél töltötte. A nyáron igazolt Matthijs de Ligt és Adrien Rabiot ugyanakkor csereként lépett pályára a Tottenham ellen, aminek kezdőcsapatában jelentős mértékben képviseltette magát fiatal neveltjei által a klub utánpótlás-akadémiája.

A vezetést Erik Lamela révén az angolok szerezték meg, noha a mezőnyben helyenként szép dolgokat mutatott a Sarri játékrendszerének elsajátításán dolgozó Juventus.

A második félidőben a cseréket követően Wojciech Szczesny, Merih Demiral, Adrien Rabiot és Gonzalo Higuain is kifutott a pályára a Juventusba, míg a Tottenham a BL-döntőn szereplő játékosai közül küldött be többeket, köztük is.

A Juventus kapitánya a második félidőben a szünetben beálló Higuain volt, az argentin csatár alig 10 percnyi játék után az egyenlítő gól megszerzésével bizonyította, hogy méltó választás volt a tisztségre.

Tövábbi négy percet követően Ronaldo is betalált, a portugál sztár egy lapos beadást váltott gólra, amivel a Juventus 2-1-re megfordította a meccset. Csakhogy további öt perc elteltével Lucas Moura kiegyenlített, a brazil támadót a Tottenham nyári rekordigazolása, Tanguy Ndombele tökéletes passza hozta helyzetbe.

Ezt követően nyugodtabb irányt vettek az események, és úgy tűnt, hogy 2-2-s eredménnyel ér majd véget a rendes játékidő, így a torna kiírásának megfelelően jöhetnek a büntetőrúgások.

De mégsem jöttek, miután az olaszok egyik idei szerzeménye, Rabiot addig-addig forgolódott a kezdőkörben, míg szerelni tudták. A labda pedig pont Harry Kane elé gurult, aki egyből kapura ívelt, méghozzá olyan tökéletesen, hogy hiába pedálozott Szczesny visszafelé, ahogy csak tudott, bár ujjheggyel beleért a labdába, hárítani nem tudott.

Így büntetőrúgások helyett a meccset még a rendes játékidőben 3-2-re megnyerte a Tottenham.

Felkészülési mérkőzés, eredmény:

Juventus-Tottenham Hotspur 2-3 (0-1)

Gólszerzők: Higuain 56, Ronaldo 60, illetve Lamela 30, Lucas 65, Kane 90

Juventus: Buffon (Szczesny 46); Cancelo, Bonucci (De Ligt 63), Rugani (Demiral 46), De Sciglio; Emre Can (Rabiot 46), Pjanic, Matuidi (Kastanos 76); Bernardeschi, Mandzukic (Higuain 46), Ronaldo (Matheus 63)

Tottenham Hotspur: Gazzaniga; Walker-Peters, Alderweireld (Foyth 46), Tanganga (Vertonghen 46), Georgiou; Skipp, Winks, Dele (Sissoko 46); Lamela (Ndombele 63); Parrott (Kane 46), Son (Lucas 46)