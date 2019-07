Zidane: Ha már holnap eladnánk Gareth Bale-t, annak örülnék a legjobban

A horvátok így is nyertek 2-1-re a csoportunkban.

Zinedine Zidane a Bayern München elleni felkészülési mérkőzésen elszenvedett 3-1-es vereség után többet faggatták egy olyan játékosáról, aki nem volt ott a pályán, mint az általa edzőként irányított Real Madrid teljesítményéről.

Némi meglepetésre ugyanis Gareth Bale nem került be a csapat keretébe, noha Zidane nem olyan rég azt mondta, hogy a híresztelésekkel ellentétben a játékos nem eladó, szüksége van rá a Madridnak. Ehhez képest Bale-t nemcsak, hogy teljesen kihagyták a Realból, de a walesi labdarúgót hiányoló kérdésekre válaszul Zidane a Marca beszámolója szerint nyíltan közölte, hogy alig várja, hogy a klub túladjon a játékoson.

"Nem volt ott a keretben, mert a klub dolgozik az eladásán, ezért nem játszott. Meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok a következő napokban" – mondta a francia edző, akit erre rögtön arról kérdeztek, hogy biztosra vehető-e, hogy Bale hamarosan távozik.

Remélem biztosra. Ha már holnap eladnánk, annak örülnék a legjobban. Mindenkinek ez az érdeke – neki is.

– felelte brutális őszinteséggel Zidane. Amihez még nyugodtan hozzátehetjük, hogy az empatikusnak tűnő félmondat az idézet végén a játékos érdekeiről legalább annyira tekinthető alig burkolt fenyegetésnek, mint az együttérzés jelének. Nagyjából úgy értendő, hogy "jobban jár, ha elmegy".

Bale ugyanis rendre azt nyilatkozta a nyáron, hogy mondjon bárki és bármit, esze ágában sincs távoznia Madridból. Ám ez a kijelentés nem pont azt az üzenetet hordozta, mint sokan talán gondolnák. Bale ugyanis nem annyira a klubhoz ragaszkodik, mintsem a klubbal kötött szerződésében rögzített csillagászati fizetéséhez, amit pályafutása csúcsán, a világ legdrágább játékosaként adtak meg neki, és amit legfeljebb Kínában kaphatna meg manapság. Ahova viszont nyilván nem szívesen igazolna.

Zidane azt sem titkolta, hogy az ő kérése alapján próbál a klub túladni Bale-en, miután hiába várt rá, hogy a játékos maga kérje, hogy távozhasson.

Én vagyok az edző, én beszélek a klubbal, és együtt hozzuk meg a döntéseket. Az edző dönti el, mikor kell távoznia egy játékosnak – vagy magának a játékosnak. Bale tisztában van a helyzettel, meglátjuk, mi lesz.

Zidane leszögezte, hogy a dolog mögött semmilyen személyes indok nem húzódik meg, de eljött az ideje, hogy megtegyék, amit meg kell. Döntést kellett hoznia, mert változásra van szükség a csapatnál.

Ami a München elleni 3-1-es vereséggel végződő felkészülési meccset illeti, Zidane elmondta, hogy az eredménnyel természetesen nem elégedett, de látott pozitívumokat is. Az edző szerint csapata első 10 percet leszámítva jól játszott, jól ment a labdakihozatal, csak a helyzetek értékesítése okozott gondot. A második félidő nehézségei pedig teljesen érthetők, tekintve, hogy teljesen más összeállításban küldte ki a Realt a szünet után, több játékos is most játszott először a csapatban.

Az első félidőre egyébként szinte teljesen a tavalyi szezonban megszokott kezdőt küldte pályára Zidane, csak Hazard került be az új igazolások közül, ám az edző szerint ebből nem érdemes következtetéseket levonni, mert a felkészülési mérkőzéseken sokat fog még variálni a kezdővel.