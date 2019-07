A horvát bajnok jöhet a BL-ben, ha továbbjut a Fradi

Az UEFA hétfőn délben a svájci Nyonban tartotta meg a labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének sorsolását, ahol többek közt kiderült, hogy a Ludogorecet kettős győzelemmel búcsúztató Fradi a horvát bajnokkal találkozhat majd, ha továbbjut.

⭐️ 𝗗𝗥𝗔𝗪 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⭐️

⚽️ #UCL 𝘵𝘩𝘪𝘳𝘥 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 ✅ pic.twitter.com/k8mROZpNnM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 22, 2019

A sorsoláson hamar kiderült, hogy a fordulóban becsatlakozó Ajaxot elkerüli majd a magyar csapat, a hollandok a görög PAOK-kal kerültek össze. A Fradi a Saburtalo Tbilisi - Dinamo Zagreb párharc győztesével találkozhat majd, ami az UEFA együtthatói alapján valószínűleg a horvát bajnok lesz majd, nagy bravúr kéne ahhoz, hogy a grúz csapat nyerje meg ezt a meccset.

A Zagreb most kapcsolódik be a selejtező küzdelmeibe, míg a Saburtalo a moldovai Sheriff Tiraspolt verte ki 4-3-as összesítéssel. A horvát csapat egyébként nemcsak a Saburtalonál, a Fradinál is jóval jelentősebb erőt képvisel: hiába számítanak újoncnak a BL-ben,

a csapatuk értéke a 76 millió eurót verdesi, ami közel négyszerese a Fradi játékosainak 20,25 millió eurós összértékének.

Ezen persze egyelőre még kár lenne stresszelni, előbb a máltai bajnok Vallettát kell legyőzni: ezt a két meccset július 24-én (este 8-kor a Groupamában) és 31-én rendezik majd, továbbjutás esetén a másik párharc győztesével augusztus 6-án vagy 7-én, majd augusztus 13-án játszhat majd a Fradi.

A hétfői sorsoláson az is kiderült, hogy ha Szerhij Rebrov csapata elbukik a Valletta ellen, akkor a Santa Coloma - Asztana párharc győztesével találkozhat majd az EL-ben.

Bajnokok Ligája-selejtező, 3. forduló, párosítás:

Bajnoki ág:

FK Saburtalo (georgiai)/Dinamo Zagreb (horvát)-Valletta FC (máltai)/FERENCVÁROS

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)/CFR Cluj (román)-Celtic (skót)/Nomme Kalju (észt)

APOEL (ciprusi)/Sutjeska Niksic (montenegrói)-Qarabag (azeri)/Dundalk (ír)

PAOK (görög)-Ajax (holland)

Crvena zvezda (szerb)/HJK (finn)-FC Köbenhavn (dán)/The New Saints (walesi)

Maribor (szlovén)/AIK (svéd)-BATE (fehérorosz)/Rosenborg (norvég)

Nem bajnoki ág: