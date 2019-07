Ferencváros–Valletta

A Valletta 28 éves középpályása, Rowen Muscat 2014-ben fél évig a Dunaújváros PASE játékosa volt, amikor a a dunaújvárosi foci rövid ideig visszatért az élvonalba. Hét meccsen szerepelt, egy sárga és egy piros lap a mérlege. Augusztus 27-én, a Ferencváros elleni bajnokin egy félidőt játszott. Muscat ügynöki feladatait a The Footballers Group Ltd. látja el, klienseik többsége magyar. Például Bőle Lukács, a Ferencváros játékosa is az ő ügyfelük.