116 éves kölcsönt adott volna vissza a Juventus, a szponzorok nem engedték

Több mint százéves kölcsönt fizetett volna vissza a Juventus, ám a szponzori megállapodások miatt végül mégsem tudtak segíteni az anyagi problémákkal küzdő Notts Countyn.

A két csapat kapcsolata még 1903-ig nyúlik vissza, akkor vették kölcsön ugyanis az olaszok az angol csapattól a világszerte ismertté vált fehér, fekete csíkos mezeiket. A Juventus eredetileg véletlenségből rózsaszín mezekben játszott (rossz garnitúrát szállítottak le nekik), amiknek a színe idővel megkopott a sok mosás után.

Amikor tartósabb színösszeállítás után néztek, a csapat angol játékosának, John Savage-nek a segítségét kérték azok beszerzésére. Savage egy notthinghami barátjához fordult, aki Notts County-szurkoló lévén ilyen mezeket szerzett be nekik, a Juventus pedig azóta is a Notts színeiben játszott.

Most, hogy szebb napokat is megélt Notts County már az angol ötödosztályig csúszott vissza, az anyagi helyzetük is szorult lett, így az egykori szívesség törlesztését kérték a Juventustól. A csapat ezer örömmel küldött is volna nekik az Adidas friss szereléseiből, ám mint kiderült, a Notts Countynak a Pumával van kétéves szerződése, így meghiúsult a dolog, bár a Juventus az idei szezonra elhagyta a csíkos mintát, így ez is gondot okozhatott volna.

A két csapat szoros kapcsolatát jelzi az is, hogy amikor 2011-ben átadták a Juventus új torinói stadionját, a Notts Countyt hívták meg az első hazai meccsre – a végeredmény 1-1 lett.