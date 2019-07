Dzsudzsák: Végre nem pletykálnak az átigazolásomról

Amikor 2016-ban az Egyesült Arab Emírségekbe igazolt Dzsudzsák Balázs, még nem gondolta volna, hogy legalább négy évet marad az országban, azóta viszont megkedvelte azt a szeretetet és tiszteletet, amit országban kapott a szurkolóktól és a csapatoktól. Mostani klubja, az al-Ittihad Kalba például kifejezetten az ő kedvéért szervezte Magyarországra edzőtáborát – ezért is játszottak például szombaton a Zalaegerszeg ellen, ahol a meccs megszakítását hozó jégeső előtt hatalmas bombagólt rúgott szabadrúgásból a magyar válogatott játékos.

Most is sokat dolgoztak azon, hogy Telkiben legyen az edzőtábor, aztán meg Győrben, azonban az idő hiánya miatt nem tudtuk oda bepréselni a csapatot, de viszonylag most is közel vagyunk Magyarországhoz. Tényleg mindent úgy próbáltak megcsinálni, hogy nekem a legkényelmesebb legyen