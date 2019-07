Felfoghatatlan fizetésért mehet Kínába Bale

Gareth Bale távozása a Real Madridtól szinte borítékolható, Zinedine Zidane nem tart rá különösebb igényt, és ezt nyíltan be is vallotta, igaz, az Atlético Madrid elleni 7-3-as, számukra megalázó vereségnél pont lehetőséget adott neki.

Bale eladása kapcsán a fő gondot a 30 éves walesi válogatott fizetése jelentheti. Egyes források szerint 280 ezer eurót keres hetente, bár az angol lapok ennek a többszöröséről, heti 600 ezer fontról (666 ezer euró) írnak – már az előbbit sem sok klub fizetné ki, utóbbira végképp alig egy pár csapatnak van büdzséje, Bale viszont hallani sem akarna a fizetéscsökkentésről.

Itt jön képbe a nagyjából korlátlan anyagi lehetőségekkel rendelkező kínai futball. Az angol Sky Sports értesülései szerint a nankingi Csiangszu Szuning FC (Jiangsu Suning F.C.) lehet a befutó Bale megszerzésére, ők ugyanis hajlandóak

heti 1 millió fontos fizetést adni a walesinek a transzferért.

Bökkenő persze itt is van – a kínai átigazolási időszak július 31-én, szerdán zárul, addig le kell mindent papírozni a játékossal és a Real Madriddal is. A legnehezebb napirendi pont az átigazolás összege lehet, Kínában ugyanis 100%-os különadó van a külföldi transzferekre, tehát bármennyit is fizetnének Bale-ért a Realnak, még egyszer akkora összeget kellene rááldozni a transzferre. Ezt a különadót egyébként a kínai utánpótlás támogatására fordítják.

Ezzel a fizetéssel egyébként Bale nem válna a legjobban fizetett futballistává, már ha hihetünk a Spiegel 2018 január eleji kiszivárogtatott adatának, miszerint Lionel Messi fixen rögzített fizetése 71 millió euró évente, ami nagyjából 1,2 millió fontra jön ki heti fizetésre átszámolva.