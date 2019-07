Már a második fociklubját vette meg a Barcelona játékosa

Az FC Andorra mellé újabb futballklubot vett meg a Barcelona világ- és Európa-bajnok védője, Gerard Piqué, aki most a Gimnàstic Manresa csapatát szerezte meg. Piqué ajánlatát a klub tulajdonosainak 80%-a jóvá is hagyott. Mivel nem volt teljes egyetértés a klub eladásában, lehetnek még súrlódások a jövőben, de több spanyol sportlap is úgy véli, a klub végleg Piqué tulajdonába került.

A klub részvénytársasággá alakul majd, az összes részvény kizárólagos tulajdonosa pedig Piqué cége, a Kosmos lesz majd.

A klubvásárlás egyébként határozott céllal történt – a Gimnàstic Manresát az FC Andorra ificsapatává alakítaná át Piqué, az Andorrának ugyanis jelenleg csak felnőtt csapata van. Utóbbival egyébként nagy tervei vannak: bár 17 év után most jutott vissza a csapat a negyedosztályba, lehet, hogy egyből a harmadosztályig ugorhatnak, ahol az anyagi problémákkal küszködő Reus visszalépése miatt üresedett meg egy indulási hely, Piqué pedig erre pályázik az Andorrával, olyannyira, hogy már be is fizette a közel félmillió eurós indulási díjat a klub nevében.

A nevelőcsapattá váltás mellett további fejlesztéseket tervez Piqué a Gimnàstic Manresánál, lecserélné a pálya füves borítását, és egyebek mellett a világítást is korszerűsítené.