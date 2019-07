A Napoli barátságos meccsen verte simán a Liverpoolt

Továbbra sem szakadt meg a Liverpool rossz szériája, ami a felkészülési meccseket illeti: a Sevilla és a Dortmund elleni vereség, aztán a Sporting elleni döntetlen után a Napoli ellen sem sikerült nyerniük, sőt, az olaszok megsemmisítő, 3-0–s vereséget mértek rájuk vasárnap Edinburghban.

Az már a Liverpool kezdőjéből látszott, hogy a tavalyi 5-0–t biztosan nem fogják megismételni, a pályán azonban hamar bizonyosságot is nyert a dolog. Az olaszok már a 17. percben betaláltak, Insigne lényegében egymaga kontrázta le a Liverpoolt, és bombázott a kapuba.

Bő tíz perc múlva aztán Arkadiusz Milik folytatta a gólgyártást, Insigne passzából talált be, a második félidő elején pedig Amin Younes állította be a 3-0–s végeredményt. A BL-címvédő amúgy elég pocsékul játszott, de ebből a meccsből persze kár lenne messzemenő következtetéseket levonni, hiszen négy kulcsjátékos is hiányzott a keretből.

A meccset láthatóan Klopp sem vette véresen komolyan, a végére csak a kapus Mignolet maradt fent a kezdőből. A német tréner többek közt a Liverpool legfrissebb igazolását, a vasárnap véglegesített 16 éves Harvey Elliottot is becserélte, aki májusi fulhames debütálásával

a valaha volt legfiatalabb játékos lett, aki pályára lépett a Premier League-ben.

Az Arsenalnak sem sikerült jobban a vasárnapi felkészülési meccse, ők a Lyon ellen kaptak ki hazai pályán a saját rendezésű Emirates Kupa döntőjében. Az első félidőben egyébként Aubameyang révén még az angolok vezettek, a másodikban viszont Moussa Dembélé duplájával fordított a francia csapat, a meccsen pedig Alexandre Lacazette is megsérült, ő lábrögzítőben hagyta el a stadiont.