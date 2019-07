Öt klubnak is megérne 80 millió eurót, ő az Arsenalt akarja

Nagy üzletet készül kötni a francia első osztályú Lille futballklub, amely az ESPN információi szerint öt klub 80 millió eurós vételi ajánlatát is elfogadta a csatár Nicolas Pepéért. A 24 éves, 11-szeres elefántcsontparti válogatottat ennyiért vinnék:

Napoli

Inter

Arsenal

Atlético Madrid

Paris Saint-Germain

A Lille bármelyiknek eladná a támadót, így a labda most nála pattog, választhat, hogy hová akar menni, és ő állítólag az Arsenalt szeretné. Valószínűleg ott kereshetne a legtöbbet, illetve a játékoskeretet nézve fix kezdő lenne, ami nem elhanyagolható.

Pepe a legutóbbi francia szezon legnagyobb felfedezettje: 22 gólt szerzett a bajnokságban, adott 11 gólpasszt, a Lille második lett a tabellán, és bejutott a Bajnokok Ligájába.

Az asszisztok számából látszik, hogy Pepe több mint egy góllövő, az előkészítésben is ugyanolyan jó, mint a befejezésben. Értékét a Transfermarkt.de 65 millió euróra becsüli, természetes, hogy az óriási érdeklődés miatt ennél is drágábban fogják eladni. 2022-ig él a szerződése a francia klubnál, ez is emeli az árát.

Ha az Arsenalba megy a 80 millióért, a Premier League-történet negyedik legdrágább igazolása lesz Paul Pogba, Romelu Lukaku és Virgil Van Dijk után, a Chelsea-kapus Kepával holtversenyben.

Pepe 2017 nyarán az Angerstől 10 millió euróért került a Lille-hez, nyolcszoros pénzt kaphatnak érte.