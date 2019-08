80 millió euróért érkezik az Arsenal új rekordigazolása

A várakozásoknak megfelelően az Arsenalt választotta az elefántcsontparti Nicolas Pépé, akit az angol csapat klubrekordot jelentő, 80 millió eurós összeg fejében szerzett meg a francia elsőosztályban szereplő Lillétől – olvasható a klub honlapján.

A 24 éves, tizenegyszeres elefántcsontparti válogatottat a Napoli, az Inter, az Atlético Madrid és a Paris Saint-Germain is vitte volna, a Lille-nek viszont mindegy volt, hogy kinek adják el, úgyhogy rábízták a döntést. Az már napokkal ezelőtt felmerült, hogy ő az Arsenalba akar menni a magas fizetés és a fix kezdőpozíció reményében, végül pedig be is jött a jóslat.

Nicolas egy magasan jegyzett, tehetséges szélső, akit sok európai topcsapat akart megszerezni. Egy hozzá hasonló szélső leigazolása volt az egyik legfontosabb célunk az átigazolási szezonban, ezért nagyon örülök, hogy csatlakozott hozzánk.

– mondta Unai Emery, a csapat edzője, hozzátéve azt is, hogy Pépével sebességet, erőt és kreativitást kapnak, a cél pedig nem titkoltan az, hogy több gólt hozzon a csapatba.

Az Arsenalnál eddig a gaboni Pierre-Emerick Aubameyang volt a legdrágább játékos, érte tavaly 63 millió eurót fizetett a csapat, most azonban ezt is jócskán sikerült túlszárnyalni. Ez az ár egyébként a Premier League-ben is kimagasló: Paul Pogba, Romelu Lukaku és Virgil Van Dijk után, Pépé lett az angol bajnokság negyedik legdrágább igazolása, a Chelsea-kapus Kepával holtversenyben.