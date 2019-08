Otthon kezdik az NB I. új szezonját, az UEFA-nál is módosítanák az EL-selejtező helyszínét.

Debrecen-Torino: sima vereség, de legalább a gól meglett

A Debrecen volt a legnehezebb helyzetben az EL-visszavágókon, miután az első meccsen egy sima hármast kaptak idegenben az olasz első osztályban szereplő Torinótól. A cél a gólszerzés volt a visszavágón, ez legalább összejött. A forgatókönyv nagyjából ugyanaz volt, mint a múlt heti mérkőzésen, vagyis a Torino irányított, aztán az első félidő első felére meg is lett az eredménye, mert megszerezték a vezetést. A kezdőbe bekerült Zaza egy könnyed akció végén tizenöt méterről lőtt a hosszú alsóba. A bekapott góltól kicsit megrogyott a Debrecen, jött is rögtön az újabb vendég találat: megint nagyon könnyedén játszották át a hazai védelmét, csak most Izzo volt a befejező ember, ezzel lett 2-0, összesítésben 5-0.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Az olasz csapat a folytatásban könnyedén tartotta az előnyét, a szünet után viszont erőre kapott a Debrecen, és megszületett a várva-várt gól. Egy labdaszerzés után Varga Kevin játszott középre, a labdát pedig Garba bólintotta a kapuba közelről. Ettől fellelkesült a Loki, és újabb támadásokat vezetett, a következő találat azonban a Torinóé volt: Zaza indult meg, elvitte magával a védőket, sarokkal Belotti elé tette a labdát, aki kihasználta a ziccert, így már 3-1-re mentek az olaszok. A végén még egy gyors akcióval belőtték a negyediket is, így 4-1 lett a vége. A Torino nagyon könnyedén ment tovább, a 7-1-es összesítés is reális a pályán látottakat nézve.

sportradar

Universitatea Craiova-Budapest Honvéd: botrányos kiesés

A győri odavágóhoz képest Giuseppe Sannino több helyen is változtatni kényszerült a Honvéd összeállításán. Bekerült a kezdőbe az MTK-től kölcsönbe vissza térő Patrick Ikenne-King, és az új olasz igazolás, Federico Moretti is, aki az eltíltott Gazdag Dánielt helyettesítette.

A meccs első negyedórája ott folytatódott, ahol az első meccs véget ért: lassú, akadozó játék, néhány távoli román lövés, amiket Lefkovits könnyedén védett. A Honvéd védekezésre rendezkedett be, és bő harminc percig sikerült is eltüntetni a két csapat értéke közti különbséget. A félidő végére a Craiova egyértelműen átvette a mérkőzés irányítását, a labda szinte végig a Honvéd térfelén pattogott. (A meccsek közvetítését itt olvashatja el újra.)

A 34. percben a Craiova jutott szabadrúgáshoz, a beívelést Lefkovits kiboxolta, majd a földre érkezésnél a térde súlyosan megsérült. A két hónapja igazolt kapus nem tudta folytatni, az ápolása miatt percekig állt a játék, végül mentő vitte le a pályáról az izraeli kapust. A helyét a Honvéd saját nevelésű kapusa, Berla Attila vette át, akinek ez volt a debütálása az első csapatban.

A kényszerszünet megtörte a Craiova lendületét, és a Honvédnak sikerült kibekkelnie az első félidőből még hátralevő perceket. Így három félidő után sem esett még gólt a párharcban.

A második félidő elejét a románok megnyomták, a 48. percben a Honvéd tizehatosa elől rúghattak szabadrúgást. Cicaldau lövése a hálóban kötött volna ki, de Berla a kapufára tolta a labdát. A nagyobb helyzeteket a Craiova alakította ki, de vagy a védők, vagy Berla tudott menteni. A 70. percig a Craiova hétszer találta el a magyar kaput, míg a Honvéd összesen egy lövéssel próbálkozott.

A felforgatott Honvéd minden erejével őrizte a 0-0-s eredményt a rendes játékidő végéig. A két meccsen a focira emlékezetező jeleneteknél csak gólokból volt kevesebb, de ez inkább a Craiova kritikája. A hosszabbítás kiharcolásával a Honvéd a lehetőségeihez, és a körülményekhez képest a lehető legtöbbet hozta ki a román élcsapat elleni párharcból.

A hosszabbítás ugyanolyan lassú mederben folyt tovább, egészen a 120. percig, amikor elszabadultak az indulatok.

A Craiova szabadrúgása után a román csapat albán légiósa, Kamer Qaka nekiment Batik Bencének, amiért pirosat kellett volna kapnia. Az eset gyorsan tömegjelentté fajult, a Craiova és Honvéd játékosok dulakodni kezdtek a román szurkolók előtt. Eközben az északír játékvezető, Arnold Hunter az alapvonalon túlról szemlélte az eseményeket, amikor a román szurkolók közül valaki egy hanggránátot dobott a pályára. A gránát Hunter mellett robbant fel, aki egyből a földre rogyott.

A játékvezetőt ápolni is kellett, miközben az UEFA-ellenőrök is megjelentek a pályán. A percek óta tanácskozás után a Craiovából Carlos Fortes, a Honvédból Batik Bence kapott sárgát. Az albán légiós, Kamer Qaka megúszta a kiállítást valamiért.

Jó félóra kényszerszünet után az a döntés született, hogy a negyedik játékvezető, Jamie Robert Robinson vezeti le a büntetőpárbajt. A közjáték a románoknak kedvezett, a büntetőrúgás során egyszer sem hibáztak, míg a Honvédból Kamber, Batik és Banó-Szabó is kihagyta a maga büntetőjét.

A Craiova két 0-0-s döntetlennel, büntetőpárbaj után 3-1-re győzött, és tovább jutott az Európa Liga harmadik selejtezőkörébe, ahol az AEK Athén lesz az ellenfelük. Azonban ennek a meccsnek még szinte biztosan lesz folytatása, a Craiova súlyos büntetésre számíthat az UEFA-tól.

sportradar

Vaduz - Fehérvár: könnyed győzelem helyett kínos vereség

A három magyar csapat közül egyértelműen a Fehérvár volt a legjobb helyzetben: a magyar csapat 1-0-s előnnyel ment ki Liechtensteinbe, a Vaduz ellen pedig idegenben sem tűnt őrületesen nehéznek az előny megőrzése. Ehhez képest a vaduzi visszavágónak rettentően kínos, 2-0–s vereség, és kiesés lett a vége.

Marko Nikolics a meccs előtt elmondta, hogy a döntő gólért mentek Vaduzba, de az első félidőben nem igazán érződött veszélyesnek a csapata, helyzetig se nagyon jutottak, a kaput pedig egyszer se találták el. A Vaduz sem játszott sokkal jobban, elsősorban kellemetlen szabálytalanságokkal tűntek ki, így a félidőben 0-0 volt az állás.

A második játékrészben aztán nagyjából ott folytatódott a meccs, ahol abbamaradt, a 61. percben viszont jött a hidegzuhany: Nego rántotta le Gajicot a tizenhatoson belül, a játékvezető teljesen jogosan ítélt tizenegyest a Vaduznak, Gajic pedig be is vágta, így ismét nyílt lett a párharc. A Fehérvárnak ezzel hirtelen sokkal sürgőssé vált a gólszerzés, de csak Scsepovics jutott igazán nagy ziccerig, ő pedig az érkező Büchelbe rúgta a labdát, úgyhogy jöhetett a hosszabbítás.

Itt aztán rendesen bekezdett a Vaduz, rögtön megdolgoztatták Kovácsikot, a 100. percben pedig egy kontra után Coulibaly belőtte csapata második gólját is. A Fehérvárt ez sem rázta fel, az viszont már igen, hogy Antoniazzi kiállításával emberelőnybe kerültek az utolsó tizenhárom percre. A magyar csapat sorra dolgozta ki a helyzeteket, de akármit csináltak, képtelenek voltak betalálni: hol Büchel hárított, hol pedig egyszerűen nem találták el a kaput.

Ennek végül meg is lett az eredménye, a Fehérvár kikapott, így pedig nagy meglepetésre kiesett a svájci másodosztályban szereplő Vaduz ellen.

sportradar

Magyar továbbjutók azért vannak

Az Európa Ligában a három NB I.-es klub mellett több olyan csapat is játszott, amelyekben vannak magyar játékosok. Szalai Attila a ciprusi Apollonnal ment tovább a következő körbe. Az ír Shamrock Rovers 2-1-es előnnyel indult Cipruson. Az Apollon 2-0-re vezetett, az 64. percben éppen a hat perccel korábban beálló Szalai talált be, de a Shamrock a 69. percben szerzett góljával életben tartotta továbbjutási esélyeit. Végül a hosszabbításban nyert az Apollon, és ment tovább 4-3-as összesítéssel.

Nagy Dominik a lengyel Legia Warszavával lesz ott a következő körben. A finn KuPS pályáján ugyan csak 0-0-t hoztak össze, de az otthon szerzett egy gól elég volt. Nagy szinte az egész meccset végigjátszotta, a 91. percben hozta le edzője.

A görög Atromitosz a DAC-cal játszott nagy meccset. A görögök idegenben 2-1-re nyertek, és otthon is jól kezdtek, a 28. percben már 2-0-ra mentek, eldőlni látszott a párharc. A Dunaszerdahely viszont feltámadt a második félidőben, előbb Ramírez majd büntetőből Kalmár Zsolt talált be Megyeri Balázs kapujába. A 76. percben azonban Riszvanisz válaszolt, így a meccs 3-2, a párharc 5-3 lett. A DAC-ben Vida Máté és Kalmár végig a pályán volt, Vida Krisztofer a második félidő elején állt be.



A kazahsztáni Kairat 2-0-s hátránnyal kezdett otthon az izraeli Hapoel Be'er Shiva ellen. A 40. percen Dugalic adott némi reményt a Kairatnak, amikor betalált, de aztán a második félidőben egy öngólt is szerzett, így a meccs 1-1 lett. A Kairatba Eppel Márton éppen a két gólt szerző csapattársa helyére állt be a 66. percben.

Az Eszék otthon a 28. percben ledolgozta egygólos hátrányát a CSZKA Szófia ellen, de fordítani már nem tudott, a hosszabbításban sem született gól, jöhettek a 11-esek. Kleinheisler László ekkor már régen nem volt a pályán, a középpályást az első szünetben lecserélték. A 11-es párbajt aztán 4-3-ra a CSZKA nyerte.

A feröeri KÍ nem tudta meglepni a svájci Luzernt, idegenben és otthon is 1-0-ra kapott ki. A KÍ kispadján ott ült a 45 éves kapus, Turi Géza is.