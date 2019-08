A botrányos körülmények között véget ért Universitatea Craiova-Budapest Honvéd EL-selejtező után a Honvéd hivatalos oldalán jelentette be, hogy meg fogják óvni a mérkőzést:

Klubunk számára elfogadhatatlan az, ami a találkozó végén történt, hogy a játékvezető, vagy éppen a játékosaink veszélynek legyenek kitéve, a Honvéd vezetése pedig úgy döntött, hogy megóvja a találkozót, amelyet ilyen körülmények között nem lett volna szabadott tovább folytatni!

Az Európa Liga versenykiírása szerint egy klub a mérkőzés végétől számított 24 órán belül nyújthat be óvást az Európai Labdarúgó-szövetségnél, ha tiltakozik a mérkőzés végeredményének érvényessége ellen.

A versenykiírás azt is tartalmazza, hogy az Európa Ligában szereplő kluboknak felelősséget kell vállalniuk a játékosaik, a klub nevében fellépő hivatalos személyek, és a szurkolóik viselkedéséért. A hazai csapat (vagy a hazai szövetség) felel a mérkőzés előtti, közben és utáni rendért és biztonságért.

Az Origo az esettel kapcsolatban megkérdezte Bede Ferenc volt játékvezetőt, aki arról beszélt, hogy egy néhány éves szabályváltozás miatt mehetett tovább a meccs. Mint mondta, ennek értelmében ilyen esetben arra kell törekedni, hogy a meccset mindenképpen befejezzék, ezt ún. elszigetelt esetnek nevezik. Emellett arról is beszélt, hogy ilyenkor mérlegelni kell, mekkora botrány lehet abból, ha a bíró lefújja a meccset, de azt hozzátette, hogy

furcsa volt, hogy a kommunikáció most a pályán zajlott, általában a játékoskijáróban zajlik a telefonálás és a kommunikáció.

Egy korábbi román FIFA-bíró, Ion Crăciunescu, is megszólalt az ügyben: ő a DIGI Sportnak arról beszélt, hogy két hasonló esetről tud, ahol a játék folytatódott, miután a játékvezetői stáb valamelyik tagját megdobták, és az UEFA mindkét esetben elvette a győzelmet a vétkes csapattól. Éppen emiatt lehetséges, hogy a Craiovától is elveszik majd a meccset. Crăciunescu arról is beszélt, hogy a játékvezető csak abban az esetben kérhet cserét, ha annyira megsérült, hogy nem tudja folytatni a játékvezetést, Hunter pedig döntéseket hozott, és lapokat is kiosztott, mielőtt átadta volna a stafétát a negyedik játévkezetőnek.